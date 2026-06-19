OnePlus Pad 3 Pro amiral gemisi özelliklerle tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık 2 yıldır farklı şekillerde tüketicinin karşısına çıkan OnePlus Pad 3 serisi bugün Pro versiyona terfi etti. Çin’e özel OnePlus Pad 3 ve global OnePlus Pad 3 modelinin ardından OnePlus Pad 3 Pro karşınızda.

OnePlus Pad 3 Pro özellikleri

13.2 inçlik 3392x2400 piksel LCD ekran

Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti

12GB/16GB RAM

256GB/512GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

13380mAh batarya, 67W SuperVOOC şarj

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OnePlus Pad 3 Pro tablet modeli 1000 nit pik parlaklık seviyesine ulaşırken 144Hz tazeleme hızı ve 540Hz dokunmatik tarama oranı ile akıcı bir kullanım vadediyor. Dolby Vision ve HDR Vivid ile hem görüntü hem ses açısından çıta yüksek tutulmuş.

Amiral gemisi performans sunan tablet modeli kullanım süresi olarak da kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. 8 hoparlöre sahip olan tablette Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 bağlantılarına yer verilmiş.

OnePlus Pad 3 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

OnePlus Pad 3 Pro 12/256GB – 650$

OnePlus Pad 3 Pro 12/512GB – 720$

OnePlus Pad 3 Pro 16/512GB – 800$

OnePlus Pad 3 Pro tablet modeli Çin’de Oppo mağazalarında satışa sunulmuş durumda.

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OnePlus Pad 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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