Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad 3 Pro amiral gemisi özelliklerle tanıtıldı

    OnePlus Pad 3 Pro tablet modelinde 13.2 inçlik ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 13380mAh batarya, 67W SuperVOOC şarj, 144Hz tazeleme hızı gibi özellikler yer alıyor.

    OnePlus Pad 3 Pro Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 2 yıldır farklı şekillerde tüketicinin karşısına çıkan OnePlus Pad 3 serisi bugün Pro versiyona terfi etti. Çin’e özel OnePlus Pad 3 ve global OnePlus Pad 3 modelinin ardından OnePlus Pad 3 Pro karşınızda.

    OnePlus Pad 3 Pro özellikleri

    • 13.2 inçlik 3392x2400 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti
    • 12GB/16GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 13380mAh batarya, 67W SuperVOOC şarj

    OnePlus Pad 3 Pro tablet modeli 1000 nit pik parlaklık seviyesine ulaşırken 144Hz tazeleme hızı ve 540Hz dokunmatik tarama oranı ile akıcı bir kullanım vadediyor. Dolby Vision ve HDR Vivid ile hem görüntü hem ses açısından çıta yüksek tutulmuş.

    Amiral gemisi performans sunan tablet modeli kullanım süresi olarak da kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. 8 hoparlöre sahip olan tablette Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 bağlantılarına yer verilmiş.

    OnePlus Pad 3 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    • OnePlus Pad 3 Pro 12/256GB – 650$
    • OnePlus Pad 3 Pro 12/512GB – 720$
    • OnePlus Pad 3 Pro 16/512GB – 800$

    OnePlus Pad 3 Pro tablet modeli Çin’de Oppo mağazalarında satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan x-trail neden tutulmuyor forever living sahtekarlığı piç motor yetişkinlerde sümük yemenin psikolojik nedeni ders verici hikayeler kısa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Honor 600 Pro 5G
    Honor 600 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider IGNIA
    Game Raider IGNIA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum