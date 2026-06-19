OnePlus Pad 3 Pro amiral gemisi özelliklerle tanıtıldı

OnePlus Pad 3 Pro özellikleri
- 13.2 inçlik 3392x2400 piksel LCD ekran
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti
- 12GB/16GB RAM
- 256GB/512GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 13380mAh batarya, 67W SuperVOOC şarj
OnePlus Pad 3 Pro tablet modeli 1000 nit pik parlaklık seviyesine ulaşırken 144Hz tazeleme hızı ve 540Hz dokunmatik tarama oranı ile akıcı bir kullanım vadediyor. Dolby Vision ve HDR Vivid ile hem görüntü hem ses açısından çıta yüksek tutulmuş.
Amiral gemisi performans sunan tablet modeli kullanım süresi olarak da kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. 8 hoparlöre sahip olan tablette Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 bağlantılarına yer verilmiş.
OnePlus Pad 3 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
- OnePlus Pad 3 Pro 12/256GB – 650$
- OnePlus Pad 3 Pro 12/512GB – 720$
- OnePlus Pad 3 Pro 16/512GB – 800$
OnePlus Pad 3 Pro tablet modeli Çin’de Oppo mağazalarında satışa sunulmuş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel