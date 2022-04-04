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    OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor: Temel özellikleri açılandı

    OnePlus sadece akıllı telefonları ile değil aynı zamanda televizyonları ile de beğeni toplayan bir marka. Şirket çok yakında 43 inç ekrana sahip yeni bir model piyasaya sürecek.
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    OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor: Temel özellikleri açı
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    Çinli OnePlus markası 43 inç ekrana sahip yeni bir akıllı TV piyasaya süreceğini resmen doğruladı. OnePlus TV Y1S Pro olarak adlandırılan modelin lansman tarihi henüz açıklanmasa da temel özellikleri konusunda bazı önemli detaylar paylaşıldı.

    OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor: Temel özellikleri açı
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    Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere cihaz HDR10 teknolojisini destekleyen 4K çözünürlüğe sahip 43 inç panel içerecek. İnce çerçeveli şık bir tasarım sunacak akıllı televizyon 24 watt gücünde stereo hoparlör sistemi ile gelecek.

    OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor: Temel özellikleri açı
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    OnePlus TV Y1S Pro'nun 64 bit işlemciden güç alacağı bildiriliyor. Buna 2 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Android TV 11 platformunu temel alacak cihazın fiyat etiketinin ise 400 dolar civarında olacağı söyleniyor.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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