OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor: Temel özellikleri açılandı

Çinli OnePlus markası 43 inç ekrana sahip yeni bir akıllı TV piyasaya süreceğini resmen doğruladı. OnePlus TV Y1S Pro olarak adlandırılan modelin lansman tarihi henüz açıklanmasa da temel özellikleri konusunda bazı önemli detaylar paylaşıldı.
Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere cihaz HDR10 teknolojisini destekleyen 4K çözünürlüğe sahip 43 inç panel içerecek. İnce çerçeveli şık bir tasarım sunacak akıllı televizyon 24 watt gücünde stereo hoparlör sistemi ile gelecek.
Fiyat etiketi de belli oldu
OnePlus TV Y1S Pro'nun 64 bit işlemciden güç alacağı bildiriliyor. Buna 2 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Android TV 11 platformunu temel alacak cihazın fiyat etiketinin ise 400 dolar civarında olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa