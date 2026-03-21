Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 4 teknik özellikleri ortaya çıktı

    OnePlus'ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saati Watch 4'ün teknik özellikleri sızdırıldı. Yeni model neler sunuyor, hangi alanlarda aynı kaldı? İşte tüm detaylar:

    OnePlus Watch 4 teknik özellikleri, henüz resmi tanıtım gerçekleşmeden önce sızıntılar ve sertifikasyon kayıtları aracılığıyla netleşmeye başladı. EMVCo veri tabanında ortaya çıkan bilgiler ve güvenilir sızıntı kaynaklarının paylaşımları, akıllı saatin çok uzak olmayan bir lansmana hazırlandığını gösteriyor. Ancak ilk veriler, cihazın köklü değişikliklerden ziyade mevcut donanımın rafine edilmesine odaklanan bir güncelleme olacağına işaret ediyor.

    Önceki neslin üzerine inşa edilen teknik yapı

    Ortaya çıkan sertifikasyon kayıtları, OnePlus Watch 4’ün iki farklı model numarasıyla listelendiğini gösteriyor: XL905 ve XL907. Bu nedenle OnePlus’ın da farklı kasa boyutları veya hafif donanım ayrımlarıyla iki versiyon hazırlıyor olması olası görünüyor. Donanım tarafında en çok dikkat çeken detay ise işlemci seçimi. Sızıntılara göre cihaz, önceki modelde kullanılan Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisini koruyor. 2022 yılında tanıtılan bu yonga seti, performans ve enerji verimliliği açısından hâlâ rekabetçi olsa da Ağustos 2025’te duyurulan daha güncel W5 Gen 2 platformunun gerisinde kalıyor. Bu durum, OnePlus Watch 4’ün performans tarafında sıçrama yapmak yerine stabiliteyi ve optimize edilmiş deneyimi önceliklendirdiğini gösteriyor.

    Ekran tarafında da benzer bir yaklaşım göze çarpıyor. 1,5 inç büyüklüğünde ve 466 × 466 çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED panelin korunması bekleniyor. Bu panel, önceki modelde de yeterli parlaklık ve akıcılık sunmuştu. Cihazın kasa boyutunun 47 mm seviyesine çıkabileceğine dair bilgiler ise kullanım hissinde küçük ama fark edilebilir bir değişiklik yaratabilir. Daha büyük kasa, özellikle geniş bilekli kullanıcılar için daha dengeli bir görünüm sunarken, aynı zamanda pil kapasitesinin korunmasına da katkı sağlayabilir.

    Pil kapasitesi tarafında 646 mAh seviyesinin korunacağı ifade ediliyor. Dayanıklılık tarafında ise dikkat çekici bir gelişme söz konusu olabilir. Sızıntılara göre cihaz IP69 sertifikasıyla gelecek. Bu sertifika, akıllı saatin suya ve toza karşı daha yüksek seviyede koruma sunabileceğini gösteriyor. Son olarak yazılım tarafında ise bazı belirsizlikler dikkat çekiyor. Farklı kaynaklar cihazın Wear OS 5 veya Wear OS 6 ile gelebileceğini öne sürüyor. Sertifikasyon listelerinde Wear OS 6’ya işaret eden verilerin bulunması ise daha güncel sürüm ihtimalini güçlendiriyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone alarm sesi kısma havalı motor isimleri takma uçak korkusu için ilaç tray işlemci nedir çamaşır makinesi neden köpürmez

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum