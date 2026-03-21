OnePlus Watch 4 teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör OnePlus Watch 4 teknik özellikleri, henüz resmi tanıtım gerçekleşmeden önce sızıntılar ve sertifikasyon kayıtları aracılığıyla netleşmeye başladı. EMVCo veri tabanında ortaya çıkan bilgiler ve güvenilir sızıntı kaynaklarının paylaşımları, akıllı saatin çok uzak olmayan bir lansmana hazırlandığını gösteriyor. Ancak ilk veriler, cihazın köklü değişikliklerden ziyade mevcut donanımın rafine edilmesine odaklanan bir güncelleme olacağına işaret ediyor.

Önceki neslin üzerine inşa edilen teknik yapı

Ortaya çıkan sertifikasyon kayıtları, OnePlus Watch 4’ün iki farklı model numarasıyla listelendiğini gösteriyor: XL905 ve XL907. Bu nedenle OnePlus’ın da farklı kasa boyutları veya hafif donanım ayrımlarıyla iki versiyon hazırlıyor olması olası görünüyor. Donanım tarafında en çok dikkat çeken detay ise işlemci seçimi. Sızıntılara göre cihaz, önceki modelde kullanılan Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisini koruyor. 2022 yılında tanıtılan bu yonga seti, performans ve enerji verimliliği açısından hâlâ rekabetçi olsa da Ağustos 2025’te duyurulan daha güncel W5 Gen 2 platformunun gerisinde kalıyor. Bu durum, OnePlus Watch 4’ün performans tarafında sıçrama yapmak yerine stabiliteyi ve optimize edilmiş deneyimi önceliklendirdiğini gösteriyor.

Ekran tarafında da benzer bir yaklaşım göze çarpıyor. 1,5 inç büyüklüğünde ve 466 × 466 çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED panelin korunması bekleniyor. Bu panel, önceki modelde de yeterli parlaklık ve akıcılık sunmuştu. Cihazın kasa boyutunun 47 mm seviyesine çıkabileceğine dair bilgiler ise kullanım hissinde küçük ama fark edilebilir bir değişiklik yaratabilir. Daha büyük kasa, özellikle geniş bilekli kullanıcılar için daha dengeli bir görünüm sunarken, aynı zamanda pil kapasitesinin korunmasına da katkı sağlayabilir.

Pil kapasitesi tarafında 646 mAh seviyesinin korunacağı ifade ediliyor. Dayanıklılık tarafında ise dikkat çekici bir gelişme söz konusu olabilir. Sızıntılara göre cihaz IP69 sertifikasıyla gelecek. Bu sertifika, akıllı saatin suya ve toza karşı daha yüksek seviyede koruma sunabileceğini gösteriyor. Son olarak yazılım tarafında ise bazı belirsizlikler dikkat çekiyor. Farklı kaynaklar cihazın Wear OS 5 veya Wear OS 6 ile gelebileceğini öne sürüyor. Sertifikasyon listelerinde Wear OS 6’ya işaret eden verilerin bulunması ise daha güncel sürüm ihtimalini güçlendiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

