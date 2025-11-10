Giriş
    OneXPlayer OneXFly Apex oyun konsolu 128GB RAM ve harici batarya ile geliyor

    OneXPlayer OneXFly Apex taşınabilir oyun konsolu, segmentinden beklenmeyecek şekilde harici batarya, sıvı soğutma desteği, harici grafik kutusu desteği gibi özelliklerle geliyor. 

    OneXPlayer OneXFly Apex Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oldukça popüler hale gelen taşınabilir masa üstü oyun konsollarında çıta giderek yükseliyor. Konsolların en önemli dezavantajı olan kullanım süresi de ilginç bir yöntemle geliştiriliyor. 

    OneXPlayer OneXFly Apex özellikleri ve fiyatı

    OneXPlayer OneXFly Apex oyun konsolu tasarım anlamında rakiplerinden pek farklı değil. 8 inçlik 1920x1200 piksellik ekranda değişken aralıklı 120Hz tazeleme hızı sunan cihaz, hassas kontrol tuşları ve RGB Halo efekti ile geliyor. 

    İddialı kısım ise donanımı ve aksesuarları. 16 çekirdekli AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemci 3GHz hıza çıkabilirken 40 kümeli Radeon 8060S grafik birimi de 2900MHz hızlara ulaşıyor. İkinci versiyonda ise 8 çekirdekli Ryzen AI Max 395 işlemci ve 32 kümeli Radeon 8050S grafik birimi yer alıyor. 

    Yapay zekâ desteği ile birlikte firma GeForce RTX 4060 ekran kartına rakip bir oyun performansı elde edildiğini belirtiyor. 128GB’a kadar LPDDR5x RAM ve PCIe 4.0 SSD slotu haricinde cihazda bir de mini SSD kart yuvası yer alıyor. Grafik birimi için 96GB’a kadar VRAM ayrılabiliyor. Cihaz ayrıca harici grafik kutularını da destekliyor. 

    OneXPlayer OneXFly Apex özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    5400 RPM çift fan ve 4 ısı borusu ile çok verimli bir soğutma sunan cihazın sıvı soğutma versiyonunda ise harici bir sistem ile etkileşime geçmek için boru girişinin olduğu özel bir modül yer alıyor. 85Wh batarya ise harici olarak tasarlanmış. Tip-C kablosu ile harici bir istasyondan güç alırsanız cihaz daha hafif hale geliyor. Bataryayı takarsanız da hareket halinde oyun oynayabiliyorsunuz. 

    OneXPlayer OneXFly Apex özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB4 Tip-C, USB3.2 Tip-C, DC girişi, mini SSD ve microSD slotları, 699 gram ağırlık gibi özellikleri mevcut. OneXPlayer OneXFly Apex 32GB-1TB baz versiyon 1399$ fiyat etiketine sahip. 128GB RAM-2TB versiyon ise 2239$. Sıvı soğutma versiyonları 60$ fark istiyor. Sıvı soğutma harici ünite ise 199$. Indiegogo üzerinde bağış kampanyası tamamlandıktan sonra Ocak ayında sevkiyatlar başlayacak. 


     

