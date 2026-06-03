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    Onimusha: Way of the Sword’un çıkış tarihi açıklandı: Demo şimdiden yayında

    Capcom, uzun yıllar sonra geri dönen Onimusha serisinin yeni oyunu Way of the Sword için çıkış tarihini açıkladı. Bu eylülde çıkacak yapımın oynanabilir demosu da yayınlandı.

    Onimusha: Way of the Sword’un çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Capcom, uzun süredir beklenen aksiyon rol yapma oyunu Onimusha: Way of the Sword için resmi çıkış tarihini duyurdu. Sony’nin son State of Play etkinliğinde paylaşılan yeni fragmanla birlikte oyunun 25 Eylül 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürüleceği kesinleşti. Şirket ayrıca oynanabilir bir demoyu da erişime açtı.

    Hikaye odaklı fragman gösterildi

    State of Play sunumunda gösterilen yeni fragman, önceki tanıtımlardan farklı olarak oynanıştan çok hikaye unsurlarına ağırlık veriyor. Görüntülerde, oyunun dikkat çekici boss karşılaşmalarından biri olan Oe Dağı’nın zirvesindeki mücadele öne çıkarılıyor. Fragman aynı zamanda serinin yeni ana karakteri Miyamoto Musashi’nin şeytani güçlerini nasıl elde ettiğine dair önemli ipuçları da veriyor.

    Musashi, savaş sırasında doğaüstü yetenekleri kullanabilmesini sağlayan oni güçlerine sahip. Yeni görüntüler, bu güçlerin kökenine ilişkin detayların hikayede önemli bir yer tutacağını gösteriyor.

    Demo bugün erişime açıldı

    Onimusha: Way of the Sword’un çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Capcom’un duyurusundaki bir diğer önemli gelişme ise oyunun demosunun yayınlanması oldu. PlayStation 5 kullanıcıları için erişime açılan yaklaşık 30 dakikalık demo, oyunculara oyunun temel mekaniklerini deneyimleme fırsatı sunuyor.

    Demoda oyuncular Genma adlı şeytani yaratıklarla ve Musashi’nin rakibi olan ünlü kılıç ustası Ganryu ile karşı karşıya gelerek savaş sisteminin önemli bir bölümünü de test edebilecek.

    İlk olarak 2024 yılında duyurulan Onimusha: Way of the Sword, Capcom’un köklü Onimusha serisinin dördüncü ana oyunu konumunda bulunuyor. Serinin geçmişi 2001 yılında ilk PlayStation için yayınlanan orijinal Onimusha’ya kadar uzanıyor. Yeni oyun ise 2006 yılında çıkan Onimusha: Dawn of Dreams’ten yaklaşık 20 yıl sonra gelen ilk ana seri oyunu olma özelliğini taşıyor.

    Onimusha: Way of the Sword, 25 Eylül 2026’da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacak.

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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