Onlarca SİVRİSİNEK sürü halinde uçarak saldırı kabiliyetini sergiledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki silah ve sistemlerin ateş gücünü, hedefler üzerindeki etkisini ve müşterek harekat kabiliyetlerini ortaya koymak amacıyla düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler unsurlarının katıldığı tatbikatta farklı görev alanlarına yönelik silah ve sistemler atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.
Baykar tarafından geliştirilen SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda sürü halinde otonom uçuş gerçekleştirdi.
SİVRİSİNEK sürü kabiliyetini sergiledi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, tatbikata ilişkin paylaşımında 20 SİVRİSİNEK mühimmatının otonom olarak sürü modunda uçtuğunu, bu gruptan ayrılan 10 mühimmatın hedeflerini tam isabetle vurduğunu açıkladı. Gösterim, sistemin birden fazla platformun koordineli hareket etmesine dayanan sürü kabiliyetini ve hedeflere yönelik hassas vuruş yeteneğini ortaya koydu.
SİVRİSİNEK neler sunuyor?
Gelişmiş otonom navigasyon, yapay zeka destekli hedef tanıma algoritmaları ve entegre görev planlama yazılımıyla donatılan platform, operatör müdahalesi ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli otopilot ve optik güdüm sistemleriyle görev yapabilen mühimmat, sensör füzyonu sayesinde tam otonom operasyon kabiliyetine de sahip.
SİVRİSİNEK'in operasyonel menzili UM konfigürasyonunda 1.000 kilometreye, UMX modelinde ise 900 kilometreye ulaşıyor. Havada kalış süresi sırasıyla 9 saatin ve 8 saatin üzerine çıkıyor. Platform, 55 KIAS seyir hızına ve 70 KIAS azami hıza sahip.
Platformun öne çıkan özelliklerinden biri de uydu tabanlı konumlandırma sistemlerine bağımlılığı azaltan görsel konum bulma yeteneği. GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun elektronik karıştırmanın yaşandığı ortamlarda görev yapabilmek üzere geliştirilen sistem, UMX konfigürasyonunda elektro-optik (EO) kamera üzerinden hedefleme ve terminal güdüm kabiliyeti sunuyor. Anti-jamming sistemi ise isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor.
Katapultla fırlatılıyor, pist gerektirmiyor
SİVRİSİNEK, katapult tabanlı fırlatma sistemi sayesinde piste ihtiyaç duymadan göreve başlayabiliyor. Bu yapı, mühimmatın ileri operasyon üslerinden, zorlu arazi koşullarından ve sınırlı alanlardan konuşlandırılmasını kolaylaştırıyor. Yerde programlandıktan sonra dakikalar içinde fırlatılabilen sistem, hızlı konuşlandırma ve kısa reaksiyon süresi sunacak şekilde tasarlandı.
İçten yanmalı motor kullanan platformun kanat açıklığı 3,2 metre, uzunluğu 3,8 metre ve yüksekliği 0,8 metre. Azami kalkış ağırlığı UM modelinde 76 kilogram, UMX modelinde 78 kilogram olarak açıklanıyor. Her iki konfigürasyonun faydalı yük kapasitesi 20 kilogram seviyesinde bulunuyor ve sistem 20 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.
ATAK da SİVRİSİNEK avladı
Tatbikat kapsamında aynı zamana ATAK helikopteri ile SİVRİSİNEK mühimmatının havada düşürüldüğü de görüldü. ATAK helikopteri 20 mm’lik topu ile havada başarıyla imha faaliyetini gerçekleştirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: