Online alışverişteki sahte indirime ceza: Sepette %80 indirim pahalıya patladı

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirimlere ceza kesmeye devam ediyor. Bir online alışveriş platformuna sahte indirimler nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir internet alışveriş platformunda satışa sunulan ürünlerde "14 günün en düşük fiyatı" ve "sepette %80 indirim" ifadeleri kullanıldı. Ancak yapılan incelemelerde ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.

İsmi açıklanmayan söz konusu e-ticaret platformuna tüketiciyi yanıltan indirim nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

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40 milyon TL'ye kadar ceza kesilebiliyor

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim kampanyalarını tüm mecralarda yakın takibe aldığını duyurdu. Tüketicileri yanıltan reklamlar için ihlalin niteliğine göre 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı. Ürünlerin son 10 gündeki en düşük fiyatı esas alınarak indirimli olarak listelenmesi ve indirimli stok bilgisinin paylaşılması zorunlu.

Sahte indirimleri Reklam Kuruluna şikayet edebilirsiniz

Tüketiciler, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini Ticaret Bakanlığının Reklam Kuruluna başvuru sayfasına e-Devlet hesabınızla giriş yaparak iletebilirsiniz:

https://ereklam.gtb.gov.tr/giris/reklam

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Online alışverişteki sahte indirime 1 milyon TL ceza

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