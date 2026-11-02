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    Online alışverişteki sahte indirime ceza: Sepette %80 indirim pahalıya patladı

    Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformundaki sahte indirime 1 milyon TL'nin üzerinde ceza kestiğini, Kasım ayı boyunca indirimlerin yakından takip edileceğini duyurdu.

    Online alışverişteki sahte indirime 1 milyon TL ceza Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirimlere ceza kesmeye devam ediyor. Bir online alışveriş platformuna sahte indirimler nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası verildi.

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir internet alışveriş platformunda satışa sunulan ürünlerde "14 günün en düşük fiyatı" ve "sepette %80 indirim" ifadeleri kullanıldı. Ancak yapılan incelemelerde ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.

    İsmi açıklanmayan söz konusu e-ticaret platformuna tüketiciyi yanıltan indirim nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

    40 milyon TL'ye kadar ceza kesilebiliyor

    Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim kampanyalarını tüm mecralarda yakın takibe aldığını duyurdu. Tüketicileri yanıltan reklamlar için ihlalin niteliğine göre 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı. Ürünlerin son 10 gündeki en düşük fiyatı esas alınarak indirimli olarak listelenmesi ve indirimli stok bilgisinin paylaşılması zorunlu.

    Sahte indirimleri Reklam Kuruluna şikayet edebilirsiniz

    Tüketiciler, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini Ticaret Bakanlığının Reklam Kuruluna başvuru sayfasına e-Devlet hesabınızla giriş yaparak iletebilirsiniz:

    https://ereklam.gtb.gov.tr/giris/reklam

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    MaximumHero 17 saat önce

    Köfteci Yusuf

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