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    iPhone 18 Pro lansmanı öncesi online Apple Store kapandı: iPhone'lara zam mı geliyor?

    Apple, bugüne TSİ 20.00'de gerçekleşecek iPhone 18 Pro ve iPhone Duo lansmanı öncesinde online Apple Store'u erişime kapattı. iPhone fiyatlarına zam gelebileceği konuşuluyor.

    iPhone 18 Pro lansmanı öncesi online Apple Store kapandı Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün ilerleyen saatlerde gerçekleşecek iPhone 18 Pro lansmanı öncesinde sayfalarında değişiklikler yaparken online Apple Store'u erişime kapattı.

    Apple Etkinliği deneyiminin geleneksel bir parçası, etkinlik öncesinde online Apple mağazasına erişilememesi. Bu durum 9 Eylül 2026 iPhone lansmanı öncesinde de tekrarladı.

    Apple sitesinin Mağaza (Store) bölümü açılmaya çalışıldığında tam ekran bir görselle karşılaşılıyor. Ekranın ortasında, "Surprise and Shine" (Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı) etkinliğine ait Apple logosu ve her zamanki "Hemen döneceğiz" (Be right back) mesajı yer alıyor.

    Bildirimde, "Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" ifadesi yer alıyor. Sayfada ayrıca etkinlik başladığında yayını izleyebilmek için bir bağlantı da bulunuyor.

    Apple Online Store, bugün TSİ 20.00'de başlayacak etkinliğin sona ermesinden kısa bir süre sonra tekrar açıldığında, sunumda tanıtılan birçok yeni cihazı görmeyi bekleyebilirsiniz. Bu cihazların neler olacağına gelince; iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin yanı sıra, hakkında sıkça söylentiler dolaşan katlanabilir iPhone'un (iPhone Duo) listede yer alacağına kesin gözüyle bakılabilir. Muhtemel diğer ürünler arasında Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4, Akıllı Ev donanımları, AirPods 5 ve düşük ihtimalle de olsa OLED ekranlı iPad mini yer alıyor.

    Apple'ın iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'u daha yüksek fiyatla satışa sunması beklenirken, Türkiye dahil birçok ülkede iPhone 17 Pro ve Air fiyatlarına zam gelebileceği konuşuluyor.

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