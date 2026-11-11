Online dersler ve uzaktan eğitim için en ideal tablet modelleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Uzaktan eğitimde verimliliği artırmak isteyen öğrenciler için doğru tablet seçimi büyük önem taşıyor. Piyasada farklı bütçelere hitap eden gelişmiş modeller yer alıyor. Apple, Samsung, Casper ve Xiaomi gibi markalar; geniş ekranları, uzun pil ömürleri ve kalem destekleriyle öne çıkıyor. Yüksek performanslı cihazlar, ders takibini ve not almayı oldukça kolaylaştırıyor. İhtiyacınıza uygun bir modelle eğitim hayatınızı daha pratik ve keyifli bir hale getirebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Online ders için tabletler, dijital öğrenme ortamında bağlantıda kalmak ve üretkenliğini sürdürmek isteyen öğrenciler için vazgeçilmez araçlardır. Doğru tablet, uzaktan derslere katılmayı, ödevleri tamamlamayı ve sınıf arkadaşlarıyla her yerden birlikte çalışma yapmayı kolaylaştırır. İster uzaktan eğitim alıyor olun ister hareket halindeyken ders çalışmak için taşınabilir bir cihaza ihtiyaç duyuyor olun, bir tablet edinmek, sorunsuz ve etkili online eğitim deneyimi yaşamanızı sağlar. Peki, online ders ve uzaktan eğitim için hangi tablet önerileri vardır, üniversitede hangi tablet alınmalı? Ders kitaplarını ve el yazısıyla alınmış notları rahatça görebileceğiniz büyük bir ekran, tarayıcı sekmeleri ve görüntülü görüşmeler için yeterince hızlı bir işlemci, tüm çalışma süresi boyunca dayanan bir pil ömrü ve tabletin kendisi kadar pahalı olmayan aksesuarlar sunan modelleri tercih edebilirsiniz. İşte karar vermenizde yardımcı olacak uzaktan eğitim için tablet önerileri listesi 👇🏻

Öğrenciler için ders çalışmaya ve not tutmaya uygun tabletler 1 hf. önce eklendi

1️⃣ Casper PAD Z10 PRO (PAD.Z10-PRO) Tam Boyutta Gör Canlı ders takip ederken not almak, ders notları üzerinde çalışmak ve ödev için araştırma yapmak… Casper PAD Z10 PRO, uzaktan eğitim için tablet arayanlara büyük ekranı ve çoklu görev özellikleriyle kullanışlı bir çalışma alanı sunuyor. 14.2 inç OLED ekranı, 2880x1920 çözünürlük ve 3:2 en boy oranıyla ders sunumlarını, notları, belgeleri ve şemaları incelemeyi kolaylaştırıyor. 144Hz yenileme hızı sayfalar arasında akıcı geçiş sağlarken, Anti Glare teknolojisi ışık yansımalarını azaltmaya yardımcı oluyor. 12GB LPDDR5 RAM ve MediaTek Dimensity D8300 işlemciyle gelen tablet, 256GB depolama alanıyla eğitim uygulamalarını, belgeleri ve ders materyallerini bir arada kullanmayı destekliyor. Bölünmüş ekran sayesinde ders içeriğiyle notlarınızı yan yana açabiliyorsunuz. Aktif kalem desteği belgeler üzerinde işaretleme ve el yazısıyla not alma imkanı veriyor. Klavye desteği ise uzun ödevleri yazmayı kolaylaştırıyor. Tablet, 10.000 mAh bataryaya sahip olmasıyla tüm gün tek şarjla rahat kullanım sunuyor. 30W şarjı desteğiyle de kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor. 6mm kalınlığı ve 690 gram ağırlığıyla da çantanıza atıp rahatça taşıyabileceğiniz bir tablet. Casper PAD Z10 PRO, uzaktan eğitim gören, dijital not tutan ve çalışma materyallerini tek cihazda toplamak isteyen öğrenciler için en iyi tablet cihazlardan biri. Ekran: 14.2 inç, 2.8K, 600 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D8300

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB (1TB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh

Ses: 1W*4 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Boyut ve ağırlık: 314.9 x 217.5 x 6.0 mm, 690 g

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye

2️⃣ Casper PAD H10 (PAD.H10-PEN) Dersi dinlerken önemli noktaları yazmak, formülleri çözmek ve sayfaların üzerine not düşmek… Casper PAD H10 PEN, online ders için kalemli tablet arayan öğrencilere dijital bir çalışma alanı sunuyor. Kutudan çıkan Casper Prestige Kalem; 4096 seviye basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğiyle el yazısıyla çalışmayı kolaylaştırıyor. Elinizi ekrana dayayarak not alabilir, ders belgelerinde işaretlemeler yapabilirsiniz. Type-C ile şarj edilen kalem, 60 saate kadar pil ömrü sunuyor. 12.6 inç OLED ekran, 2560x1600 çözünürlüğü ve 16:10 oranıyla sunumları, ders videolarını ve metinleri incelemek için büyük bir alan sağlıyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ise eğitim uygulamalarını ve ders materyallerini akıcı bir şekilde kullanmayı destekliyor. 5MP ön kamera ve Wi-Fi 6 bağlantısıyla da net ve kesintisiz görüşme imkanı veriyor. 10.000 mAh batarya tüm gün şarj etme derdi yaşamadan rahat kullanım sağlarken, 580 gram ağırlık, tableti farklı çalışma ortamlarına taşımayı kolaylaştırıyor. Casper PAD H10 PEN, dijital not tutmak, online ders takibi yapmak ve çalışma belgelerini tek cihazda toplamak isteyenler için güzel bir tablet. Ekran: 12.6 inç, QHD 2.5K, 600 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB (512GB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Boyut ve ağırlık: 286 x 184.2 x 6.5 mm, 580 g

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Klavyeli Kılıf

3️⃣ Casper PAD M10 (PAD.M10-PEN) Tam Boyutta Gör Eğitim için uygun fiyatlı tablet ararken ekranın büyüklüğü kadar, not almak için gereken aksesuarların maliyeti de önem taşıyor. Casper PAD M10 PEN, kalem ve kılıfıyla ders çalışmaya yönelik ihtiyaçları bir araya getiriyor. 12.2 inç IPS ekran, 2400x1600 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Online derslere katılmak, ders videoları izlemek ve notları takip etmek için geniş bir görüntü alanı sağlıyor. Kutudan çıkan aktif kalem, 4096 seviye basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğiyle el yazısıyla not almayı, ödev yapmayı, soru çözmeyi kolaylaştırıyor. Formülleri yazabilir, notlarda önemli bölümleri işaretleyebilir ve ödev hazırlayabilirsiniz. MediaTek Helio G100 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama, eğitim uygulamalarını akıcı olarak kullanmanızı sağlıyor. microSD kart desteği, ders videolarınız için ek alan sağlarken, 8MP ön kamera online ders ve diğer görüşmelerinizi net bir şekilde yapmanızı sağlıyor. 8000 mAh batarya ve 598 gram ağırlık da tableti taşımayı kolaylaştırıyor. Casper PAD M10 PEN, ders takibi, not alma ve ödev araştırması için kalemli tablet isteyen, bütçesini gözeten öğrencilerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri. Ekran: 12.2 inç, QHD (2400x1600), 500 nit, 90Hz, IPS

İşlemci: MediaTek Helio G100

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB (512GB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 8MP (ön), 8MP (arka)

Batarya: 8.000 mAh, 20W şarj

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Boyut ve ağırlık: 277.5 x 191.2 x 7.5 mm, 598 g

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Kılıf

4️⃣ Apple iPad (A16) Tam Boyutta Gör Sabah derste not alın, öğleden sonra aldığınız notları aktarın, akşam anlamadığınız konunun videosunu açın... 11. nesil Apple iPad (A16), ders için en iyi tablet arayışında olanlara günlük çalışma düzenine uyum sağlayan bir seçenek sunuyor. 11 inç Liquid Retina ekran, ders notlarını okumak ve sunumları incelemek için geniş bir alan sağlıyor. True Tone teknolojisi ekranın renk sıcaklığını ortam ışığına göre ayarlarken, A16 çip farklı uygulamalarla aynı anda çalışmayı destekliyor. 128GB’tan başlayan depolama kapasitesi de belgeleriniz, eğitim uygulamalarınız ve projeleriniz için alan sunuyor. Apple Pencil ile PDF’lerin üzerine yazabilir, şemalar çizebilir ve el yazısıyla not tutabilirsiniz. iPadOS’in Matematik Notları özelliği ise yazdığınız matematiksel ifadelerle çalışmayı kolaylaştırıyor. Magic Keyboard Folio olarak geçen klavyeli kılıf da mevcut. Uzun kenara yerleştirilmiş 12MP Center Stage ön kamera, hareket ettiğinizde kadrajda kalmanıza yardımcı oluyor. 12MP arka kamerayla basılı belgeleri tarayarak dijital çalışma arşivinize ekleyebilirsiniz. A16 çipli iPad, notlarını düzenli tutmak, ders içeriklerini takip etmek ve ödevlerini farklı ortamlarda hazırlamak isteyen öğrencilerin değerlendirebileceği eğitim tabletlerinden biri. Ekran: 11 inç, 1640 x 2360, 500 nit, IPS

İşlemci: Apple A16 çip

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Kamera: 12MP (arka), 12MP (ön)

Batarya: 28.93 Wh Li-Po

Ses: Yatay modda stereo ses sunan hoparlörler, Dolby ATMOS

Boyut: 248.6 x 179.5 x 7 mm, 477 g

Aksesuarlar: Apple Pencil, Magic Keyboard Folio

5️⃣ Samsung Galaxy Tab S10 FE Tam Boyutta Gör Eğitim için ucuz tablet ararken yalnızca cihazın fiyatına bakmayın; not almak için ayrıca kalem almanız gerekip gerekmediğini de düşünün. Samsung Galaxy Tab S10 FE, kutudan çıkan S Pen ile dijital ders düzeni kurmak isteyenlere pratik bir başlangıç sunuyor. S Pen kalem ile ders anlatılırken önemli noktaları yazabilir, PDF’lerin üzerine not düşebilir ve konu tekrarında kendi şemalarınızı hazırlayabilirsiniz. Samsung Notes’taki el yazısı düzenleme ve matematik işlemlerini hesaplama özellikleri de çalışmanıza yardımcı olacak. 10.9 inç LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı, ders videolarını takip etmekten belgeleri okumaya kadar günlük kullanımı destekliyor. Exynos 1580 işlemciyle gelen tablette 8GB RAM 128GB depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart desteğiyle ek alan elde edebiliyorsunuz. Online görüşme için 12MP ultra geniş açılı ön kamera mevcut. 8000 mAh batarya, 45W şarjı destekliyor. Samsung Galaxy Tab S10 FE, uzaktan eğitim için tablet önerileri listesinde uygun fiyatlı seçeneklerden biri. Ekran: 10.9 inç, 2880x1800, 90Hz, IPS LCD

İşlemci: Samsung Exynos 1580

Bellek: 8GB, 12GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Kamera: 13MP (arka), 12MP (ön)

Batarya: 8000 mAh

Boyut: 254.3 x 165.8 x 6 mm, 497 g

Aksesuarlar: S Pen, Klavyeli Mousepadli Kılıf, Akıllı Kapaklı Kılıf

6️⃣ HONOR Pad 10 Tam Boyutta Gör Ders videosu, okunacak birkaç makale, ardından konu tekrarı… Uzaktan ders çalışmak için tablet seçerken bu akışa rahatça eşlik edecek bir cihaz arıyorsanız, HONOR Pad 10’a göz atabilirsiniz. Tabletin 12.1 inç 2.5K ekranı, ders sunumları ve dijital kitaplar için geniş görüntü alanı sunuyor. 120Hz yenileme hızı, eğitim uygulamaları arasında akıcı geçişe yardımcı olurken, düşük mavi ışık ve titremesiz ekran özelliği göz sağlığını koruyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve MagicOS 9.0, eğitim içerikleriyle günlük uygulamaları kullanmak için bir araya geliyor. HONOR Spatial Audio destekli altı hoparlör, ders anlatımlarını ve video içeriklerini dinlerken öne çıkıyor. 10.100 mAh batarya ve 35W SuperCharge desteği de çalışma planınızı şarj molalarına göre düzenleme ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. 525 gram ağırlığı ve 6.29 mm kalınlığıyla tablet, her yere rahatça taşınabiliyor. HONOR Pad 10, derslerini tabletten takip etmek isteyen, bolca okuyan ve çalışma ortamını değiştirmeyi seven öğrenciler için değerlendirilebilecek bir seçenek. Ekran: 12.1 inç, 2560x1600, 120Hz, 500 nit, IPS

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB

Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)

Batarya: 10100 mAh

Boyut: 277.07 x 179.28 x 6.29 mm, 525 g

Aksesuarlar: Smart Bluetooth Keyboard, Flip Cover

7️⃣ Xiaomi REDMI Pad 2 Pro Tam Boyutta Gör Uzaktan eğitimde bir gününüz ders videosuyla başlayıp PDF okumayla, araştırmayla ve ödev hazırlığıyla devam edebilir. Xiaomi REDMI Pad 2 Pro, bu tempoya eşlik edecek bir uzaktan eğitim tableti arayanlara büyük ekranı ve yüksek kapasiteli bataryasıyla sesleniyor. Tabletin dikkat çeken ilk özelliği, 12.1 inç büyüklüğündeki 2.5K ekranı. Sunumları incelemek ve konu anlatımlarını izlemek için geniş alan sağlayan ekran, desteklenen uygulamalarda 120Hz yenileme hızına ulaşıyor. Düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran sertifikası da uzun süreli okumada görüntüleme konforunu destekliyor. Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, eğitim uygulamalarından internette araştırmaya kadar günlük çalışmalara eşlik ediyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlör, ders videolarını kulaklıksız takip ederken avantaj sağlıyor. 12.000 mAh batarya ise prizden uzakta çalışmak isteyenler için öne çıkıyor. Xiaomi, notlarını elle yazmayı sevenler kalem, ödevlerini klavyeyle hazırlamak isteyenler için ise klavye aksesuarı sunuyor. REDMI Pad 2 Pro, evde ders çalışan, kütüphanede tekrar yapan ve eğitim kaynaklarını tek cihazda toplamak isteyen öğrencilere hitap ediyor. Ekran: 12.1 inç 2.5K (2560x1600), 120 Hz, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Bellek: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kartla 2 TB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)

Batarya: 12.000 mAh

Boyut ve ağırlık: 279.80 x 181.65 x 7.5 mm, 610 g

Aksesuarlar: Redmi Pad 2 Pro Keyboard

8️⃣ Wacom Intuos CTL4100 Tam Boyutta Gör Ekranda fareyle denklem yazmaya veya düzgün bir şekil çizmeye çalıştıysanız kalemin farkını bilirsiniz. Wacom Intuos Small Bluetooth, uzaktan eğitim için grafik tablet önerisi arayan öğrencilere bilgisayarda el yazısıyla çalışma imkanı sunuyor. Wacom Intuos CTL4100, bilgisayara bağlanarak kullanılan ekransız grafik tablet. Kalemi tabletin üzerinde hareket ettirirken yazdıklarınızı bilgisayar ekranından takip ediyorsunuz. Uyumlu uygulamalarda soru çözebilir, dijital tahtaya şekiller çizebilir ve ders belgelerinin üzerine not düşebilirsiniz. 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip Wacom Pen 4K, pilsiz çalışıyor; kalemi şarj etmeniz gerekmiyor. İki kalem tuşu ve dört özelleştirilebilir ExpressKey, sık kullandığınız işlemleri kısayollara atamanıza yardımcı oluyor. 152 x 95 mm aktif alanı, küçük masalarda çalışmayı kolaylaştırıyor. Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı sağlarken, kutudan çıkan USB kablosuyla da bağlantı kurulabiliyor. 250 gram ağırlığı ve 8.8 mm kalınlığıyla çantada taşımak da pratik. Wacom Intuos, online ders anlatan, matematik ve geometri sorularını adım adım çözen veya bilgisayarında el yazısıyla not tutmak isteyenler için kullanışlı bir yardımcı. Çözünürlük: 2540 Ipi

Aktif Alan: 152.0 x 95.0 mm

ExpressKeys: 4 özelleştirilebilir tuş

Kalem: Wacom Kalem 4K (LP-1100K)

Basınç Seviyesi: 4096

Bağlantı: Bluetooth ile kablosuz

Yazılım: Corel Painter Essentials 7 (64bit) Corel AfterShot 3 (64bit) CLIP STUDIO PAINT PRO (2 yıl lisans) yazılımlarından iki tanesini içerir.

Boyut ve ağırlık: 200 x 160 x 8.8 mm, 250 g

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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