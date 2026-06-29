Bulut oyun yarışına yeni bir isim daha katılıyor: Onmo+

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir girişim göremesek de global çapta bulut oyun altyapısına yatırımlar giderek artıyor. Nvidia GeForce Now hâkim konumda olmasına rağmen zaman zaman yerel rakipler de çıkıyor.

Onmo+ nedir?

Hindistan’da faaliyetlerine başlayan Onmo+ girişimi AMD tarafından özelleştirilmiş grafik hızlandırıcılar ve ASRock Rack tarafından geliştirilmiş sunucu rafları kullanarak ülkenin farklı konumlarında sunucular inşa etti.

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Hintli oyunculara yüksek donanım gerektirmeden AAA oyunları oynatmayı amaçlayan girişim mobil ve web platformlarında akıcı bir deneyim sunuyor. Ekstra konsol isteyenler ise 53$ karşılığında Onmo+ Smart Console kutusunu monitöre bağlayarak sisteme erişebiliyor. Kutuda Pro bir kablosuz kontrolcü de mevcut.

The Forgotten City, Arise: A Simple Story, AO Tennis 2 ve Gravity Circuit gibi oyunlarla başlayan altyapı yavaş yavaş kataloğunu büyütecek. Katalogda hem hardcore hem de casual oyuncular için seçenekler yer alacak.

Kutuyu satın alanlar 3 aylık hediye abonelik sahibi oluyor. 6 aylık abonelik için 64$, 12 aylık abonelik için 76$ fiyat etiketi mevcut. Abonelik bitiminde yenileme paketleri olacak ancak henüz fiyatlar açıklanmadı. Yine kutudan bağımsız standart abonelik için de yakın zamanda açıklama yapılacak.

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Onmo Plus Smart Console geliyor

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