Onvo ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

- Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?
- Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor
- Amazon müşterilerini uyardı!
- Güncelleme: Axen marka televizyonlar için sadece etiket değişimi yeterli
- Enerji etiketi değişikliğine gidilmesi gereken modeller hangileri?
- Yorumlar
Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?
- Onvo OV32150
- Onvo OV42250
- Onvo OV43250
- Onvo OV50350
- Onvo OV65500
- Onvo OV75F500
- Dijitsu 32DS8500
- Dijitsu 32DS9800
- Dijitsu 43DS9800
- Dijitsu 50DS8800
- Dijitsu 50DS9800
- Dijitsu 55DS8500
- Dijitsu 65DS8500
- Dijitsu 65DS8800
Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor
Bakanlık tarafından güvensiz ürün olduğu tespit edilen modellerin satışı durduruldu. Bu modellere sahip olan kullanıcılar için "ürünün kullanımının bırakılması gerektiği" açıklandı. Güvensiz ürün olarak belirlenen televizyon modellerinden birine sahipseniz ilan sayfasında belirtilen adrese televizyonunuzu göndermeniz gerekiyor.
Amazon müşterilerini uyardı!
Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.
Güncelleme: Axen marka televizyonlar için sadece etiket değişimi yeterli
7 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan riskli ürün ilanına göre Axen'in 4 farklı modelinde enerji etiketinin yanlış belirlendiği ve enerji etiketi değişikliğine gidilmesine karar verildiği belirtildi. Bu modeller için herhangi bir toplatma kararı alınmadı. Aşağıdaki TV modellerine sahip kullanıcıların 0850 886 80 80 numaralı çağrı merkezini arayarak güncellenmiş etikete erişebileceği ifade edildi. Axen, bu modellerin kullanımında herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.
Enerji etiketi değişikliğine gidilmesi gereken modeller hangileri?
- Axen AX32DAB04
- Axen AX32DAB13
- Axen AX50FIL242
- Axen AX43DIL13
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
499 Kişi Okuyor (6 Üye, 493 Misafir) 37 Masaüstü 462 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
80506 kez okundu.
46 kişi, toplam 60 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
axen, dijitsu ve