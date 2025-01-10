Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Onvo ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onvo, Dijitsu marka çeşitli televizyon modellerinin "güvensiz ürün" olduğuna karar verildi. Bu ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.
    Onvo ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile Onvo ve Dijitsu marka çeşitli televizyon modelleri için toplatma kararı alındı. Bu modellerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, Axen marka televizyonların ise enerji etiketinin yanlış işaretlendiği ifadelerine yer verildi.

    Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?

    • Onvo OV32150
    • Onvo OV42250
    • Onvo OV43250
    • Onvo OV50350
    • Onvo OV65500
    • Onvo OV75F500
    • Dijitsu 32DS8500
    • Dijitsu 32DS9800
    • Dijitsu 43DS9800
    • Dijitsu 50DS8800
    • Dijitsu 50DS9800
    • Dijitsu 55DS8500
    • Dijitsu 65DS8500
    • Dijitsu 65DS8800

    Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor

    Bakanlık tarafından güvensiz ürün olduğu tespit edilen modellerin satışı durduruldu. Bu modellere sahip olan kullanıcılar için "ürünün kullanımının bırakılması gerektiği" açıklandı. Güvensiz ürün olarak belirlenen televizyon modellerinden birine sahipseniz ilan sayfasında belirtilen adrese televizyonunuzu göndermeniz gerekiyor.

    Amazon müşterilerini uyardı!

    Onvo ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

    Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.

    Güncelleme: Axen marka televizyonlar için sadece etiket değişimi yeterli

    7 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan riskli ürün ilanına göre Axen'in 4 farklı modelinde enerji etiketinin yanlış belirlendiği ve enerji etiketi değişikliğine gidilmesine karar verildiği belirtildi. Bu modeller için herhangi bir toplatma kararı alınmadı. Aşağıdaki TV modellerine sahip kullanıcıların 0850 886 80 80 numaralı çağrı merkezini arayarak güncellenmiş etikete erişebileceği ifade edildi. Axen, bu modellerin kullanımında herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.

    Enerji etiketi değişikliğine gidilmesi gereken modeller hangileri?

    • Axen AX32DAB04
    • Axen AX32DAB13
    • Axen AX50FIL242
    • Axen AX43DIL13
    Kaynakça https://www.ilan.gov.tr/ilan/1664580/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-guvensiz-urun-arz-yasagi-toplatma-ve-bertaraf-karari https://www.ilan.gov.tr/ilan/1417701/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-riskli-urun-iade-kararinin-ilanen-tebligi https://www.ilan.gov.tr/ilan/1574293/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-riskli-urun-hakkinda-kamuoyuna-duyuru
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    SurlarÖnünde +102 diamonddogs +100 William0 +62 skywalkercry +59 xpugur +54 ehmet34 +50 Crauls +49 Maturax +45 jiletosman +44 StarlinkTurkiye +43 ptmustafa +39 pskillercheto +35 alex59 +32 E_Y_B_H_P_T +31 shalashaska +28 Vain +26 Linux Super User +25 seali20 +25 cihat52.5 +25 Surface Area +24 anilk.34 +23 facepunchS +23 iamburakk +22 halocanaydin +22 Lomax. +22
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    499 Kişi Okuyor (6 Üye, 493 Misafir) 37 Masaüstü 462 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    80506 kez okundu.
    46 kişi, toplam 60 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    axen, dijitsu ve
    3 etiket daha Onvo Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı352b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kupondaş kimi takip etmeli volvo v40 paket sıralaması pozitif teknoloji güvenilir mi takip edildiğimi nasıl anlarım oto yıkama ne kadar kazandırır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F4
    Xiaomi POCO F4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G5AT11
    HP 250 G9 9M3G5AT11
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız