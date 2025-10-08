Giriş
    Google Opal 15 ülkeye, AI Mode 40 ülkeye daha geliyor: Türkiye yok

    Google, yapay zeka destekli kodsuz uygulama geliştirme aracı Opal’ı 15 yeni ülkeye açtı. Şirket ayrıca Gemini modeliyle çalışan AI Mode’u 35 yeni dil ve 40’tan fazla ülkede kullanıma sundu.

    Opal 15 ülkeye, AI Mode 40 ülkeye daha geliyor: Türkiye yok Tam Boyutta Gör
    Google, metin komutlarıyla mini web uygulamaları oluşturmayı sağlayan Opal adlı yapay zeka aracının erişimini 15 yeni ülkeye genişletti. Bununla birlikte şirket, Arama için sunduğu AI Mode (Yapay Zeka Modu) özelliğini de 40 yeni ülkeye getirdi.

    Opal, 15 yeni ülkeye geldi

    ABD’de temmuz ayında kullanıma sunulan Opal, artık Kanada, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Endonezya, Brezilya, Singapur, Kolombiya, El Salvador, Kosta Rika, Panama, Honduras, Arjantin ve Pakistan kullanıcılarına da açılmış durumda.

    Opal, kullanıcıların oluşturmak istedikleri uygulamayı yalnızca yazılı tanımlarla tarif etmesine olanak tanıyor. Google’ın kendi yapay zeka modelleri bu tarifleri analiz ederek otomatik olarak bir web uygulaması taslağı oluşturuyor. Sonrasında kullanıcılar, görsel düzenleyici paneli üzerinden düzenlemeler yapabiliyor. İsteyen kullanıcılar yeni adımlar ekleyebiliyor veya kendi uygulamalarını internette paylaşarak başkalarının Google hesabıyla test etmesini sağlayabiliyor.

    Google, genişlemeyle birlikte Opal’a bazı önemli teknik iyileştirmeler de ekledi. Şirket, hata ayıklama sisteminin daha akıllı hale getirildiğini ancak arayüzün kodsuz yapısının korunduğunu açıkladı. Artık kullanıcılar, uygulama akışını adım adım çalıştırabiliyor veya belirli adımları konsoldan düzenleyebiliyor. Hatalar, tam olarak oluştuğu noktada göründüğü için tahmine dayalı hata tespiti ihtiyacı ortadan kalkıyor.

    Performans tarafında da ciddi bir hız artışı sağlandığı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılar, paralel işlem desteği sayesinde birden fazla adımı aynı anda çalıştırarak daha karmaşık akışlar oluşturabiliyor. Google, Opal ile birlikte Canva, Figma ve Replit gibi platformların sunduğu kodsuz uygulama prototipleme alanında rekabete katılmış oldu.

    AI Mode hızla genişliyor

    Öte yandan şirket, AI Mode (Yapay Zeka Modu) özelliğini de 35 yeni dil ve 40’tan fazla ülke ve bölgeye genişletti. Böylece bu özellik artık 200’ün üzerinde ülkede kullanılabiliyor. Ancak hem Opal hem de AI Mode için Türkiye desteği henüz bulunmuyor.

    AI Mode, Google Arama’ya entegre çalışan özel bir Gemini yapay zeka modeli tarafından destekleniyor. Bu model, doğal dil anlayışı ve çok modlu (multimodal) işlem kabiliyeti sayesinde kullanıcıların farklı dillerdeki karmaşık sorularını daha doğru biçimde yorumlayabiliyor. Google, bu modda kullanıcıların geleneksel aramalara kıyasla yaklaşık üç kat daha uzun ve derinlemesine sorular sorduğunu bildiriyor.

