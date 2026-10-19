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    Opel, Astra’nın fiyatını düşürdü: Daha ucuz versiyonda neler eksildi?

    Opel, yeni Start donanımıyla Astra ailesinin başlangıç fiyatını düşürdü. Almanya’da elektrikli Astra 36.490 eurodan sunulurken daha uygun fiyat için bazı konfor donanımlarından vazgeçilmesi gerekiyor.

    Opel Astra Start tanıtıldı: Yaklaşık 2 bin euro daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Opel, yeni model yılıyla birlikte Astra ailesine Start adını verdiği yeni bir giriş donanımı ekledi. Hafif hibrit, dizel ve elektrikli seçeneklerde sunulan bu versiyon, modelin başlangıç fiyatını aşağı çekiyor. Almanya’da Astra Electric Start’ın fiyatı 36.490 euro olarak açıklanırken elektrikli modelin bir üst donanımı Edition, 38.490 eurodan başlıyor.

    Markanın açıklamasına göre yeni Start donanımı, motor seçeneğine bağlı olarak 1.900 euroya kadar daha düşük başlangıç fiyatı sağlıyor. Ancak bu fiyat avantajına, standart donanım listesindeki bazı eksiltmeler eşlik ediyor.

    Isı pompası ve geri görüş kamerası listeden çıktı

    Opel Astra Start tanıtıldı: Yaklaşık 2 bin euro daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Astra’nın Start versiyonundaki en dikkat çekici değişiklik, ısı pompasının standart donanımdan çıkarılması. Ayrıca 180 derecelik geri görüş kamerası ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi de bu donanım seviyesinde sunulmuyor.

    Buna karşılık altı yönlü ayarlanabilir koltuklar, otomatik klima, ön ve arka park sensörleri standart olarak korunuyor. Dijital gösterge paneli ile multimedya ekranından oluşan çift ekranlı kokpit de giriş versiyonunda yer almaya devam ediyor. Opel, renk seçeneklerine yeni bir metalik mavi tonu da ekliyor.

    Elektrik motoru ve bataryada değişiklik yok

    Donanım listesi sadeleşse de Astra Electric’in temel teknik özellikleri değişmiyor. Model, 115 kW (156 beygir) elektrik motoru ve 55 kWsa bataryayla sunuluyor.

    Opel Astra Start tanıtıldı: Yaklaşık 2 bin euro daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Şarj tarafında da mevcut değerler korunuyor. Astra Electric Start, 11 kW AC ve 100 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Böylece daha uygun fiyatlı versiyonda motor gücü, batarya kapasitesi veya şarj gücünden ödün verilmiyor.

    500 euroluk konfor paketi sunuluyor

    Start donanımını tercih eden müşteriler, 500 euro karşılığında Comfort Package Start paketini ekleyebiliyor. Pakette ısı yalıtımlı camlar, otomatik kararan iç dikiz aynası ve orta kol dayama gibi donanımlar bulunuyor. Sports Tourer gövde tipinde ise bunlara tavan rayları da ekleniyor.

    Opel Almanya CEO’su Patrick Dinger, yeni donanım seviyesinin farklı motor seçeneklerini tercih eden müşteriler için Astra’yı daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

    Start donanımı, Opel’in yalnızca Astra için geliştirdiği bir uygulama değil. Marka, Frontera ve Combo gibi modellerde de aynı isimle daha uygun fiyatlı giriş versiyonları sunuyor.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Rakip yaklaşınca geri görüş kamerasını sök, görmezsin. Opel olayı çözmüş 😂 Çinliler öyle böyle dövmeyecek bunları :D
    Yorumu gör »     AğlayacaksanOynamayalım
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