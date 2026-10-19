Opel, Astra’nın fiyatını düşürdü: Daha ucuz versiyonda neler eksildi?

Markanın açıklamasına göre yeni Start donanımı, motor seçeneğine bağlı olarak 1.900 euroya kadar daha düşük başlangıç fiyatı sağlıyor. Ancak bu fiyat avantajına, standart donanım listesindeki bazı eksiltmeler eşlik ediyor.
Isı pompası ve geri görüş kamerası listeden çıktı
Buna karşılık altı yönlü ayarlanabilir koltuklar, otomatik klima, ön ve arka park sensörleri standart olarak korunuyor. Dijital gösterge paneli ile multimedya ekranından oluşan çift ekranlı kokpit de giriş versiyonunda yer almaya devam ediyor. Opel, renk seçeneklerine yeni bir metalik mavi tonu da ekliyor.
Elektrik motoru ve bataryada değişiklik yok
Donanım listesi sadeleşse de Astra Electric’in temel teknik özellikleri değişmiyor. Model, 115 kW (156 beygir) elektrik motoru ve 55 kWsa bataryayla sunuluyor.
500 euroluk konfor paketi sunuluyor
Start donanımını tercih eden müşteriler, 500 euro karşılığında Comfort Package Start paketini ekleyebiliyor. Pakette ısı yalıtımlı camlar, otomatik kararan iç dikiz aynası ve orta kol dayama gibi donanımlar bulunuyor. Sports Tourer gövde tipinde ise bunlara tavan rayları da ekleniyor.
Opel Almanya CEO’su Patrick Dinger, yeni donanım seviyesinin farklı motor seçeneklerini tercih eden müşteriler için Astra’yı daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.
Start donanımı, Opel’in yalnızca Astra için geliştirdiği bir uygulama değil. Marka, Frontera ve Combo gibi modellerde de aynı isimle daha uygun fiyatlı giriş versiyonları sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
|Rakip yaklaşınca geri görüş kamerasını sök, görmezsin. Opel olayı çözmüş 😂 Çinliler öyle böyle dövmeyecek bunları :D