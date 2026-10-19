Opel, Astra’nın fiyatını düşürdü: Daha ucuz versiyonda neler eksildi?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Opel, yeni model yılıyla birlikte Astra ailesine Start adını verdiği yeni bir giriş donanımı ekledi. Hafif hibrit, dizel ve elektrikli seçeneklerde sunulan bu versiyon, modelin başlangıç fiyatını aşağı çekiyor. Almanya’da Astra Electric Start’ın fiyatı 36.490 euro olarak açıklanırken elektrikli modelin bir üst donanımı Edition, 38.490 eurodan başlıyor.

Markanın açıklamasına göre yeni Start donanımı, motor seçeneğine bağlı olarak 1.900 euroya kadar daha düşük başlangıç fiyatı sağlıyor. Ancak bu fiyat avantajına, standart donanım listesindeki bazı eksiltmeler eşlik ediyor.

Isı pompası ve geri görüş kamerası listeden çıktı

Tam Boyutta Gör Elektrikli Astra’nın Start versiyonundaki en dikkat çekici değişiklik, ısı pompasının standart donanımdan çıkarılması. Ayrıca 180 derecelik geri görüş kamerası ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi de bu donanım seviyesinde sunulmuyor.

Buna karşılık altı yönlü ayarlanabilir koltuklar, otomatik klima, ön ve arka park sensörleri standart olarak korunuyor. Dijital gösterge paneli ile multimedya ekranından oluşan çift ekranlı kokpit de giriş versiyonunda yer almaya devam ediyor. Opel, renk seçeneklerine yeni bir metalik mavi tonu da ekliyor.

Elektrik motoru ve bataryada değişiklik yok

Donanım listesi sadeleşse de Astra Electric’in temel teknik özellikleri değişmiyor. Model, 115 kW (156 beygir) elektrik motoru ve 55 kWsa bataryayla sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında da mevcut değerler korunuyor. Astra Electric Start, 11 kW AC ve 100 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Böylece daha uygun fiyatlı versiyonda motor gücü, batarya kapasitesi veya şarj gücünden ödün verilmiyor.

500 euroluk konfor paketi sunuluyor

Start donanımını tercih eden müşteriler, 500 euro karşılığında Comfort Package Start paketini ekleyebiliyor. Pakette ısı yalıtımlı camlar, otomatik kararan iç dikiz aynası ve orta kol dayama gibi donanımlar bulunuyor. Sports Tourer gövde tipinde ise bunlara tavan rayları da ekleniyor.

14 elektrikli araç uzun yolda test edildi: İşte en az yakan model 5 sa. önce eklendi

Opel Almanya CEO’su Patrick Dinger, yeni donanım seviyesinin farklı motor seçeneklerini tercih eden müşteriler için Astra’yı daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Start donanımı, Opel’in yalnızca Astra için geliştirdiği bir uygulama değil. Marka, Frontera ve Combo gibi modellerde de aynı isimle daha uygun fiyatlı giriş versiyonları sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Opel Astra Start tanıtıldı: Yaklaşık 2 bin euro daha ucuz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: