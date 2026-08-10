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    Opel Combo Bursalı oluyor! Tofaş fabrikasında üretilecek

    Stellantis'in hafif ticari araç modelleri 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'da üretilecek. Peugeot Rifter'ın ardından Opel Combo için de beklenen açıklama geldi.

    Opel Combo Bursalı oluyor! Tofaş fabrikasında üretilecek Tam Boyutta Gör
    Opel’in hafif ticari araç ailesinin en önemli modellerinden Combo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak. Türkiye hafif ticari araç pazarında Opel’in büyümesine önemli katkı sağlayan Combo’nun yerli üretime geçmesi, markanın Türkiye’deki üretim yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

    Made in Türkiye etiketiyle yollara çıkacak

    Opel Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Opel, bu yatırımla birlikte hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, müşterilerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretimine daha önce başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da üretim programına dahil edilmesiyle Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamı daha da genişleyecek.

    Yerli üretimin; tedarik, lojistik ve operasyon süreçlerinde sağlayacağı verimliliğin yanı sıra, pazar taleplerine daha hızlı cevap verilmesine ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin daha etkin biçimde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

    Opel, son yıllarda Türkiye hafif ticari araç pazarında sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Marka, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik hafif ticari araç satışıyla Türkiye pazarının en çok satış yapan üçüncü markası oldu. Bu performansın en önemli itici gücünü ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Combo, 2026 yılının ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü.

    Opel Combo Bursalı oluyor! Tofaş fabrikasında üretilecek Tam Boyutta Gör
    Model, bu dönemde gerçekleştirdiği 7 bin 779 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payıyla C-Combivan segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer aldı. Elde edilen satış sonuçları Combo’nun Opel’in hafif ticari araç stratejisindeki kritik rolünü ortaya koyarken, yerli üretimle birlikte modelin pazardaki rekabet gücünün daha da artırılması hedefleniyor.

    Opel Combo; markanın karakteristik Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpiti, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve segmentinde öne çıkan Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisiyle dikkat çekiyor. Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle sunulan model, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motorunu 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle birleştiriyor. Opel Combo; verimlilik, fonksiyonellik, geniş iç hacim ve sürüş konforunu bir arada sunarak hem ticari kullanıcıların hem de ailelerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

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