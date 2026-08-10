Opel Combo Bursalı oluyor! Tofaş fabrikasında üretilecek

Made in Türkiye etiketiyle yollara çıkacak
Opel Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Opel, bu yatırımla birlikte hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, müşterilerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretimine daha önce başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da üretim programına dahil edilmesiyle Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamı daha da genişleyecek.
Yerli üretimin; tedarik, lojistik ve operasyon süreçlerinde sağlayacağı verimliliğin yanı sıra, pazar taleplerine daha hızlı cevap verilmesine ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin daha etkin biçimde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Opel, son yıllarda Türkiye hafif ticari araç pazarında sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Marka, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik hafif ticari araç satışıyla Türkiye pazarının en çok satış yapan üçüncü markası oldu. Bu performansın en önemli itici gücünü ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Combo, 2026 yılının ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü.
Opel Combo; markanın karakteristik Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpiti, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve segmentinde öne çıkan Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisiyle dikkat çekiyor. Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle sunulan model, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motorunu 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle birleştiriyor. Opel Combo; verimlilik, fonksiyonellik, geniş iç hacim ve sürüş konforunu bir arada sunarak hem ticari kullanıcıların hem de ailelerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: