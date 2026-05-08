Opel'den elektrikli SUV bombası: Çin ortaklığıyla Avrupa'da üretilecek

Opel, Stellantis’in 2026 Yatırımcı Günü etkinliği öncesinde, model stratejisi kapsamında geliştirilmekte olan kilit projesini duyurdu: Mevcut ürün gamını genişletecek, önemli ve son derece rekabetçi C segmentinde tamamen yeni ve tamamen elektrikli bir SUV.

Üretimin 2028 yılında başlaması planlanıyor

Tam Boyutta Gör Stellantis ile Leapmotor’un iş ortaklıklarını genişletmeyi değerlendirmesiyle birlikte, yeni aracın küresel iş birliği için örnek bir proje olarak konumlandırılması hedefleniyor. Yeni modelin satışlarının 2028 gibi erken bir tarihte başlamasının planlanması, Opel’in elektrifikasyon ve büyüme stratejisinde kısa sürede önemli bir adım atmasına imkân sağlayacak.

Yeni Opel C‑SUV’nin, markanın mevcut SUV ürün gamında yer alan Grandland, Frontera ve Mokka modelleri ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “Bu SUV, Rüsselsheim’da Opel olarak bizim tarafımızdan tasarlanıp yaratıldı ve Almanya ile Çin’de görev yapan uluslararası ekipler tarafından geliştirildi. Leapmotor ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde geliştirme süresinin iki yıldan kısa olması bekleniyor. Böylece Opel, müşterilerimiz için en güncel ve erişilebilir elektrikli araçların geliştirilmesinde bir başka önemli adım planlıyor” dedi.

Yeni modelin, Leapmotor’un en yeni elektrik mimarisini ve batarya teknolojisinin temel bileşenlerini; Opel’in ise imza niteliğindeki tasarımını, araç içi deneyimini, şasi mühendisliğini, aydınlatma ve koltuk teknolojisini bir araya getirmesi bekleniyor.

Corsa ile aynı fabrikada üretilecek

Yeni modelin, Stellantis’in Avrupa’daki üretim ağından faydalanması ve İspanya’nın Zaragoza kentindeki fabrikada Opel Corsa ile birlikte üretilmesi değerlendiriliyor. Zaragoza tesisi, 1982 yılından bu yana Opel’in B segmenti ikonik modeli Corsa’nın üretim merkezi olma özelliğini taşıyor.

Proje hakkında bilgi veren Opel Denetim Kurulu Başkanı ve Stellantis İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Direktörü Xavier Chereau, “Bu projeyle birlikte Opel, Alman mühendislik mükemmeliyetini küresel teknolojik inovasyon hızına taşıyacak. Bu yenilikçi ruh, Leapmotor ile yürüttüğümüz küresel iş birliğimizin yeni dönemini tanımlıyorken, Opel de bu projeyle öncü bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iş birliğinin, Opel’in değer yaratımı ve elektrifikasyon alanındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Taraflar, mevcut düzenlemeler kapsamında fizibilite ve ön geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca daha geniş kapsamlı bir endüstriyel iş birliğine yönelik görüşmelerin; bağlayıcı nihai anlaşmaların imzalanması ve olağan onay süreçlerinin tamamlanması kaydıyla devam ettiği belirtiliyor.

