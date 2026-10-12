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    Opel'den SUV'lara meydan okuyan elektrikli: STX Concept

    Opel, elektrikli station wagon konsepti STX ile gelecekteki tasarım dilini sergiliyor. Dört tekerlekten çekişli model, hareketli aerodinamik parçaları ve 200 km/s’yi aşan azami hızıyla dikkat çekiyor.

    Opel'den SUV'lara meydan okuyan elektrikli: STX Concept Tam Boyutta Gör
    Opel, station wagon geleneğini elektrikli çağa taşıyan STX Concept ile karşımıza çıkıyor. İsmini Sports Tourer eXperimental kelimelerinin baş harflerinden alan konsept, markanın gelecekteki modellerinde kullanacağı tasarım unsurlarını sportif ve kullanışlı bir gövdede buluşturuyor.

    12-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2026 Paris Otomobil Fuarı için hazırlanan STX Concept’e, Opel’in yeni GSE 27FE Formula E yarış otomobili ve Corsa GSE modeli de eşlik ediyor. Rüsselsheim’da geliştirilen konsept, markanın station wagon modellerine yönelik gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

    Opel Vizor artık daha belirgin

    STX Concept’in ön bölümündeki en önemli değişiklik, markanın Vizor adlı ön yüz tasarımının yeniden yorumlanması. Daha yüksek ve belirgin bir yapıya kavuşan Vizor, otomobilin geniş gövdesini vurguluyor.

    Opel'den SUV'lara meydan okuyan elektrikli: STX Concept Tam Boyutta Gör
    Aydınlatmalarda dış kenarlardan merkeze doğru incelen, dikey ve eğimli lameller kullanılıyor. Ön tasarımın merkezinde ise aydınlatmalı Opel logosu bulunuyor. Kaputtaki keskin çizgiler ve belirgin yüzeyler de konseptin sportif görünümünü tamamlıyor.

    Arka bölümde, Opel’in Compass tasarım anlayışı ince ışık çizgileriyle devam ediyor. Merkezdeki aydınlatmalı OPEL yazısına, ön farlarla benzer lamelli yapıya sahip yatay stoplar eşlik ediyor. Aşağı doğru eğimli arka tasarım, geniş bir bagaj alanıyla birleştiriliyor. Ancak bagaj hacmine ilişkin bir değer paylaşılmıyor.

    Tavana uzanan ışık şeritleri

    Gümüş ve mavi tonların kullanıldığı STX Concept; alçak gövdesi, kısa ön ve arka çıkıntıları, belirgin çamurlukları ve güçlü omuz çizgileriyle dikkat çekiyor.

    C sütunlarından tavana uzanan aydınlatmalı cam şeritler, konseptin en farklı tasarım detayları arasında. Ön bölüme doğru incelen aydınlatmalı STX yazıları da gövde üzerindeki ışık kullanımını tamamlıyor. Geleneksel yan aynaların yerini ise özel tasarımlı kameralar alıyor.

    Opel'den SUV'lara meydan okuyan elektrikli: STX Concept Tam Boyutta Gör
    Konseptte aerodinamik açıdan optimize edilmiş üç parçalı alaşım jantlar ve 285/35 R22 ölçülerinde Goodyear lastikler kullanılıyor.

    Hıza göre şekil değiştiren arka bölüm

    STX Concept’in aerodinamik yapısı, Alman otoyollarındaki yüksek hızlı kullanım da düşünülerek geliştirilmiş. Amaç, hava direncini düşürerek enerji tüketimini azaltmak ve yüksek hızlarda otomobilin dengesini korumak.

    Bu noktada aktif aerodinamik sistem devreye giriyor. Arka gövdedeki hareketli parçalar, sürüş koşullarına göre konum değiştirerek hava akışını düzenliyor.

    Belirli hızlarda mavi difüzör elemanları arka bölümün altından dışarı uzanıyor. Arka tekerleklerin gerisindeki dikey tampon parçaları ise yanlara doğru açılıyor. Opel, bu hareketli yapıyla hava direncinin azaltılmasını ve yüksek hızlarda sürüş kararlılığının artırılmasını hedefliyor.

    Dört tekerlekten çekiş ve 200 km/s’nin üzerinde hız

    Opel'den SUV'lara meydan okuyan elektrikli: STX Concept Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bir mimari üzerine geliştirilen STX Concept, dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Açıklanan azami hız ise 200 km/s’nin üzerinde.

    Buna karşılık motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve şarj performansı gibi teknik ayrıntılar henüz paylaşılmıyor. Konseptte şimdilik tasarım, aerodinamik verimlilik ve işlevsellik ön plana çıkarılıyor.

    STX Concept’in doğrudan seri üretime geçip geçmeyeceği açıklanmış değil. Bununla birlikte yeni Vizor tasarımı, aydınlatma detayları ve gövde çizgileri, gelecekteki Opel modellerinde karşımıza çıkabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

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