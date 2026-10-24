OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaşabilir

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, halka arz hazırlıkları sürerken yeni bir büyük yatırım turu üzerinde çalışıyor. CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, 1,25 trilyon dolar ön yatırım öncesi değerleme üzerinden 30 milyar dolara kadar fon toplamayı planlıyor. Yatırım turuna Coatue ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yatırımcıların öncülük etmesi bekleniyor.

30 milyar dolar hedefleniyor

Bloomberg, yaklaşık bir ay önce OpenAI’ın benzer bir yatırım turu için 30 milyar dolar toplamayı ve 1,4 trilyon dolar değerlemeye ulaşmayı hedeflediğini bildirmişti. Ancak mevcut bilgilere göre henüz görüşmeler tamamlanmış değil. Bu nedenle yatırım miktarı ve değerleme dahil olmak üzere anlaşmanın şartları değişebilir.

Yatırımın Birleşik Arap Emirlikleri ayağında OpenAI’ın daha fazla bilgi işlem kapasitesine erişmesini sağlayacak ayrı bir anlaşmanın da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Böyle bir anlaşma, şirketin yapay zeka modellerini geliştirmek ve çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu hesaplama kaynaklarını artırmasına yardımcı olabilir. OpenAI tarafından ise henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

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Yeni yatırım turunda 1 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşılmasıOpenAI'ı tarihin en yüksek değerlemeye sahip özel şirketi konumuna taşıyabilir. Bununla birlikte, böylesine yüksek bir değerleme şirketin beklenen halka arzı açısından da önemli.

OpenAI, mart ayında tamamladığı son yatırım turunda halka arz sonrası 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Şirket, haziran ayında ise halka arz için gizli başvuru belgelerini sundu. Yeni yatırım turunun gerçekleşmesi halinde halka arz öncesindeki değerlemesi önemli ölçüde artabilir. OpenAI'ın değerlemesindeki olası yükseliş, halka arz hazırlıkları yapan diğer yapay zeka şirketlerini de etkileyebilir.

OpenAI'ın yeni yatırım turu, rakibi Anthropic'in halka arz süreci açısından da dikkat çekiyor. Şirketin halka arz için gerekli belgeleri yakında kamuoyuna açıklayabileceğine yönelik iddialar bulunuyor. CNBC'nin aktardığı bilgilere göre Anthropic, borsaya açılırken 1,5 trilyon ila 2 trilyon dolar arasında bir değerlemeyi hedefliyor. Şirket, mayıs ayında gerçekleştirdiği yatırım turunda 65 milyar dolar fon toplamış ve 965 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

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