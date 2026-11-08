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    OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaştı, 11 milyar dolar topladı

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaştığı yeni yatırım turunda 11 milyar dolar topladı. Turun önümüzdeki haftalarda 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaştı Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka sektöründeki dev yatırımlar hız kesmeden devam ederken OpenAI’ın değerlemesi 1,25 trilyon dolara ulaştı. Şirket, devam eden yeni yatırım turunda şu ana kadar 11 milyar dolar fon topladı. Henüz tamamlanmayan turun önümüzdeki haftalarda kapanması ve toplam yatırım miktarının 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu rakam, OpenAI’ın başlangıçta belirlediği 30 milyar dolarlık yatırım hedefinin altında kalıyor.

    Yatırım turunda hedef küçüldü

    Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre OpenAI, eylül ayının sonunda başlattığı yeni finansman arayışında başlangıçta 30 milyar dolar toplamayı hedefliyordu. Ancak mevcut beklentiler, yatırım turunun yaklaşık 20 milyar dolarla tamamlanacağı yönünde. Sürecin önümüzdeki haftalarda sonuçlanması bekleniyor.

    OpenAI’ın yatırım haberi, en büyük rakiplerinden Anthropic'in olası halka arzına ilişkin değerleme beklentilerinin düşmesiyle de aynı döneme denk geldi. Bloomberg'e göre Anthropic'in halka arzında hisse almayı değerlendiren bazı yatırımcılar, şirketin değerlemesinin 1,1 trilyon dolara kadar gerileyebileceğini düşünüyor.

    Yaklaşık bir ay önce yatırımcıların Anthropic için 2 trilyon dolarlık bir değerleme beklediği bildirilmişti. Yeni tahminler, yapay zeka şirketlerine yönelik yüksek değerleme beklentilerinin yeniden sorgulandığını gösteriyor.

    OpenAI halka arz planını erteledi

    OpenAI daha önce 2026 yılında halka arz edilebileceğine yönelik sinyaller vermiş ancak planlarını daha sonraki bir tarihe bırakmıştı. Şirketin 2027 yılında halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Öte yandan yapay zeka sektöründeki yatırım ortamı da belirsizliklerle karşı karşıya. ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği büyük başarı ve seçmenlerin veri merkezlerine yönelik olumsuz tutumu, sektörde yeni düzenlemeler getirilebileceği endişelerini artırıyor. Özellikle yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken büyük veri merkezlerine yönelik tepkiler, sektörün gelecekte karşılaşabileceği düzenleyici engeller arasında gösteriliyor. Bu gelişmeler, OpenAI ve Anthropic gibi yüksek değerlemelere ulaşan şirketlerin yatırım beklentilerini de etkileyebilir.

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