OpenAI, 2026 yılındaki odak noktasını açıkladı: Gelir 3 kat yükseldi!

Tam Boyutta Gör OpenAI, 2026 yılına yönelik stratejik önceliklerini netleştirirken yapay zekanın teorik kapasitesi ile gerçek dünyadaki kullanım biçimleri arasındaki farkı kapatmayı merkezine alıyor. Şirketin mali işler direktörü Sarah Friar tarafından kaleme alınan blog yazısında, OpenAI’ın önümüzdeki dönemde “pratik benimseme” kavramına yoğunlaşacağı açıkça vurgulanıyor.

Friar, blog yazısında şirketin yıllık gelirinin 2024'te 6 milyar dolardan 2025'te 20 milyar dolara çıktığını ve bu büyümenin bilgi işlem kapasitesindeki artışla yakından ilişkili olduğunu söyledi. OpenAI’ın bilgi işlem kapasitesi 2024'teki 0,6 GW'dan 2025'te 1,9 gigawatt'a (GW) yükseldiği vurgulandı.

OpenAI’a göre fırsat büyük

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım, özellikle sağlık, bilim ve kurumsal kullanım alanlarında daha iyi yapay zeka çözümlerinin doğrudan daha iyi sonuçlar doğurabileceği fikrine dayanıyor. Friar’ın açıklamalarına göre OpenAI, bugün yapay zekanın neler yapabildiği ile kullanıcıların bu teknolojiyi fiilen nasıl kullandığı arasında halen ciddi bir mesafe olduğunu düşünüyor. Şirket, büyük ölçekli altyapı yatırımlarını bu boşluğu kapatmak için konumlandırıyor. Fırsatın hem büyük hem de acil olduğu belirtilirken özellikle sağlık hizmetleri, bilimsel araştırmalar ve kurumsal sistemlerde daha gelişmiş zekanın doğrudan somut fayda sağladığına dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Blog yazısında OpenAI’ın ChatGPT’nin lansmanından bu yana geçirdiği dönüşüm ve iş modelini nasıl ölçeklendirdiği de detaylı biçimde ele alınıyor. Şirketin haftalık ve günlük aktif kullanıcı sayılarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam ettiği ifade ediliyor. Bu büyümenin arkasında ise hesaplama gücü, ileri seviye araştırmalar, ürün geliştirme ve gelir modelleri arasında kurulan bir “volan etkisi” olduğu belirtiliyor.

Ancak bu hızlı büyüme ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. OpenAI, yalnızca altyapı tarafında bugüne kadar Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık taahhütte bulunmuş durumda.

Sıra ekonomide

OpenAI, geçtiğimiz hafta platforma reklamların geleceğini duyururken daha uygun fiyatlı ChatGPT Go aboneliğini küresel olarak kullanıma sundu. Friar’a göre şirketin iş modeli yalnızca mevcut ürün satışlarıyla sınırlı kalmayacak. Yapay zekanın bilimsel araştırmalar, ilaç keşfi, enerji sistemleri ve finansal modelleme gibi alanlara daha derinlemesine entegre olmasıyla birlikte lisanslama, fikri mülkiyet temelli anlaşmalar ve sonuç odaklı fiyatlandırma gibi yeni ekonomik modellerin ortaya çıkması bekleniyor. Bu dönüşüm, internetin zaman içinde geçirdiği evrime benzetiliyor.

Blog yazısında, bu ölçekte bir sistemin ciddi bir disiplin gerektirdiği özellikle vurgulanıyor. Dünya standartlarında hesaplama gücünü güvence altına almanın yıllar öncesinden yapılan taahhütlere bağlı olduğu belirtilirken, büyümenin her zaman doğrusal ilerlemediği kabul ediliyor. Bazı dönemlerde kapasitenin kullanımın önüne geçtiği, bazı dönemlerde ise talebin kapasiteyi aştığı ifade ediliyor. OpenAI bu dengeyi, altyapıyı doğrudan sahiplenmek yerine ortaklıklar kurarak, farklı donanım ve sağlayıcılarla esnek sözleşmeler yaparak sağlamayı hedefliyor. Yatırımlar ise gerçek talep sinyallerine göre kademeli biçimde devreye alınıyor.

OpenAI’ın 2026 vizyonunda “pratik benimseme” yalnızca yazılımla sınırlı kalmayabilir. Şirketin, ünlü tasarımcı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği donanım cihazlarının, ChatGPT ve diğer yapay zeka sistemlerinin günlük hayata daha doğal biçimde entegre edilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

