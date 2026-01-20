OpenAI, 2026 yılındaki odak noktasını açıkladı: Gelir 3 kat yükseldi!

Friar, blog yazısında şirketin yıllık gelirinin 2024'te 6 milyar dolardan 2025'te 20 milyar dolara çıktığını ve bu büyümenin bilgi işlem kapasitesindeki artışla yakından ilişkili olduğunu söyledi. OpenAI’ın bilgi işlem kapasitesi 2024'teki 0,6 GW'dan 2025'te 1,9 gigawatt'a (GW) yükseldiği vurgulandı.
OpenAI’a göre fırsat büyük
Ancak bu hızlı büyüme ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. OpenAI, yalnızca altyapı tarafında bugüne kadar Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık taahhütte bulunmuş durumda.
Sıra ekonomide
OpenAI, geçtiğimiz hafta platforma reklamların geleceğini duyururken daha uygun fiyatlı ChatGPT Go aboneliğini küresel olarak kullanıma sundu. Friar’a göre şirketin iş modeli yalnızca mevcut ürün satışlarıyla sınırlı kalmayacak. Yapay zekanın bilimsel araştırmalar, ilaç keşfi, enerji sistemleri ve finansal modelleme gibi alanlara daha derinlemesine entegre olmasıyla birlikte lisanslama, fikri mülkiyet temelli anlaşmalar ve sonuç odaklı fiyatlandırma gibi yeni ekonomik modellerin ortaya çıkması bekleniyor. Bu dönüşüm, internetin zaman içinde geçirdiği evrime benzetiliyor.
Blog yazısında, bu ölçekte bir sistemin ciddi bir disiplin gerektirdiği özellikle vurgulanıyor. Dünya standartlarında hesaplama gücünü güvence altına almanın yıllar öncesinden yapılan taahhütlere bağlı olduğu belirtilirken, büyümenin her zaman doğrusal ilerlemediği kabul ediliyor. Bazı dönemlerde kapasitenin kullanımın önüne geçtiği, bazı dönemlerde ise talebin kapasiteyi aştığı ifade ediliyor. OpenAI bu dengeyi, altyapıyı doğrudan sahiplenmek yerine ortaklıklar kurarak, farklı donanım ve sağlayıcılarla esnek sözleşmeler yaparak sağlamayı hedefliyor. Yatırımlar ise gerçek talep sinyallerine göre kademeli biçimde devreye alınıyor.
OpenAI’ın 2026 vizyonunda “pratik benimseme” yalnızca yazılımla sınırlı kalmayabilir. Şirketin, ünlü tasarımcı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği donanım cihazlarının, ChatGPT ve diğer yapay zeka sistemlerinin günlük hayata daha doğal biçimde entegre edilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/openai-cfo-says-annualized-revenue-crosses-20-billion-2025-2026-01-19/ https://openai.com/index/a-business-that-scales-with-the-value-of-intelligence/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: