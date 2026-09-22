OpenAI, 2030'a kadar 856 milyar dolar harcayacak: Gelirleri 10 kat artsa bile yetmiyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ şirketleri bugün artık yalnızca modellerini geliştirmek için değil, bu modelleri çalıştırabilecek devasa bir altyapı kurmak için de milyarlarca dolar harcıyor. Özellikle OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin popüler modellerini kullanıcılara sunabilmek için devasa yatırımlar yapması gerekiyor. Bu hafta Financial Times tarafından paylaşılan rakamlar, bu yatırımların ölçeğini daha net şekilde ortaya koyuyor.

Financial Times'ın şirket içinden aldığı bilgilere göre OpenAI, 2026-2030 arasında 278 milyar dolar negatif serbest nakit akışı bekliyor. Yani şirket, bu dönemde elde edeceği gelire kıyasla 278 milyar dolar daha fazla nakit harcayacağını öngörüyor.

OpenAI'ın yapay zekâ altyapısı için harcayacağı para dudak uçuklatıyor

OpenAI'ın projeksiyonlarına göre şirketin gelirleri önümüzdeki yıllarda çok hızlı şekilde artacak. OpenAI, 2026 yılında yaklaşık 36 milyar dolar gelir elde etmeyi beklerken bu rakamın 2030'da 350 milyar dolara yükselmesini öngörüyor. Şirket, 2026'dan 2030'un sonuna kadar toplamda yaklaşık 840 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Ancak gelirlerdeki bu yaklaşık 10 katlık artışa rağmen para akışı negatifte kalacak çünkü giderler daha da hızlı büyüyecek.

Bunun en büyük nedeni ise yapay zekânın ihtiyaç duyduğu hesaplama gücü. OpenAI, 2030'a kadar bilgi işlem kapasitesi ve altyapı için yaklaşık 856 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu kalem şirketin açık ara en büyük giderini oluşturacak. Şirketin aynı dönem içerisinde başka kalemlere de yaklaşık 262 milyar dolar harcaması bekleniyor.

OpenAI'ın parası 2028'de tükenebilir

Bu kadar büyük bir yatırım planının doğal sonucu ise OpenAI'ın sürekli yeni sermayeye ihtiyaç duyması. Şirket Mart 2026'da 122 milyar dolar yatırım toplamış ve bu yatırım turunun ardından yaklaşık 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Ancak Financial Times'ın aktardığı projeksiyonlar, bu paranın mevcut harcama planları devam ettiği takdirde 2028 yılında tükenebileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle OpenAI şimdiden yeni bir yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Şirket için yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık değerleme üzerinden yatırım teklifleri geldiği, OpenAI'ın ise bundan daha yüksek bir değerleme aradığı bildiriliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (21 Eylül 2026) 1 gün önce eklendi

Financial Times tarafından paylaşılan bu rakamlar, OpenAI gibi yapay zekâ devlerinin ölçeğini anlamak açısından da dikkat çekici. Bu rakam, bazı ülkelerin bir yıllık kamu harcamalarını aşacak büyüklükte. Üstelik öyle ufak tefek ülkelerden de söz etmiyoruz. OpenAI'ın 2030'a kadar planladığı harcama, Norveç ve Endonezya gibi kayda değer ülkelerin bile ortalama kamu harcamalarının üzerinde.

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OpenAI, 2030'a kadar 856 milyar dolar harcayacak

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