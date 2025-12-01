OpenAI, 2030’a kadar yüzlerce milyar dolarlık harcama yapacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay zeka sektörünün büyük bir kısmı mevcutta milyarlarca dolarlık krediler, var olmayan veri merkezleri için yapılan kiralama sözleşmeleri ve teknolojinin her şeyi dönüştüreceği yönündeki iyimser beklentilerle faaliyet gösteriyor. HSBC’nin yeni tahminlerine göre bu faktörlerin birleşimi OpenAI’ın kâra geçmesinin uzun yıllar mümkün olmayacağını gösteriyor.

HSBC, OpenAI’ın 2030 yılına kadar yüz milyarlarca dolarlık kredi talebine devam edeceğini, gelir ve popülaritedeki hızlı artışa rağmen şirketin kâra geçme yolunun oldukça zorlu olduğunu öngördü. Banka, mevcut sözleşmeleri ve kredileri temel alarak, yapay zekâ hizmet pazarındaki genel trendler hakkında bazı varsayımlarda bulunarak güncel bir öngörü paylaştı.

OpenAI’ın kâra geçmesi uzun sürecek

Önümüzdeki beş yıl içinde OpenAI’ın toplam 792 milyar dolarlık veri merkezi kapasitesi kiralayacağı, 2033’te ise bu rakamın 1,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Banka, bu devasa kiralama maliyetinin ödenebilmesi için OpenAI kullanıcı sayısının 2030’a kadar 3 milyara ulaşacağını, bu rakamın Çin hariç dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturacağını öngörüyor.

HSBC, OpenAI’ın abonelikler, reklamlar, ajans AI hizmetleri ve diğer ticari girişimler sayesinde, 2030’da tüketici yapay zekâ gelirlerinin yüzde 56’sını elde edeceğini ve toplam gelirin 129 milyar dolar olacağını hesapladı. İlginç bir şekilde banka, Google’ın bu pazarda yer almayacağını öngörürken Anthropic, xAI ve diğer oyuncuların beş yıl sonra da varlık göstereceğini belirtti.

Kurumsal yapay zekâ gelirinin ise 386 milyar dolara ulaşacağı ve OpenAI’ın bu pastadan yüzde 37 pay alacağı öngörülüyor. Toplamda şirketin 2030 yılı itibarıyla 282 milyar dolarlık bir nakit akışı sağlayacağı öngörülüyor. Ancak OpenAI’ın 207 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya kalacağı vurgulanıyor.

Tüm bu öngörülere rağmen HSBC, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin uzun vadede gerçekleştireceği teknolojik mucizelere olan inancını yitirmemiş durumda. Banka, yapay zekanın tüm üretim ve dikey süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline gelerek küresel ölçekte önemli verimlilik artışları sağlayacağını belirtti.

