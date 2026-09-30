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    OpenAI 30 milyar dolarlık yatırım arıyor: Hedef 1,4 trilyon dolarlık değerleme

    OpenAI, halka arz öncesinde en az 30 milyar dolarlık yeni yatırım toplamaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre şirketin bu turdaki değerlemesi yaklaşık 1,4 trilyon dolar olabilir.

    OpenAI 30 milyar dolarlık yatırım arıyor: Hedef 1,4 trilyon dolar Tam Boyutta Gör
    OpenAI, halka arz öncesinde şirketin finansmanını güçlendirmek amacıyla en az 30 milyar dolarlık yeni yatırım toplamaya hazırlanıyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre görüşmeler, şirketin yaklaşık 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden yatırım alması hedefiyle yürütülüyor.

    Söz konusu yatırım turunun, OpenAI'nin halka arzına kadar kullanılacak bir köprü finansmanı olması bekleniyor. Şirket daha önce mart ayında 122 milyar dolar yatırım almış ve bu turla birlikte yaklaşık 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu finansmanın halka arz öncesindeki son özel yatırım turu olması planlanıyordu.

    Ancak OpenAI’ın halka arz takvimini ertelemesi yeni bir finansman turu ihtiyacını gündeme getirdi. Şirket CEO'su Sam Altman, OpenAI’ın 2026 yılında halka açılmayacağını açıklarken yapay zeka modellerinin güvenliğiyle ilgili çalışmaların öncelikli olduğunu belirtti.

    Gelir 40 milyar dolara ulaştı

    OpenAI’ın yeni yatırım arayışında şirketin son dönemdeki gelir büyümesi de dikkat çekiyor. Bloomberg'e göre OpenAI’ın yıllıklandırılmış geliri ağustos ayında 40 milyar dolara ulaştı. Şirketin geliri, temmuz ayından bu yana yaklaşık yüzde 70 arttı. Ancak bu, şirketin karlı olduğu anlamına gelmiyor. Önceki raporlar, OpenAI’ın her çeyrekte yaklaşık 12 milyar dolar yaktığını öne sürüyordu.

    Bu büyümede OpenAI’ın özellikle kodlama gibi alanlara yeniden odaklanmasının etkili olduğu belirtiliyor. Şirket, yapay zeka modellerinin kullanım alanlarını genişletirken gelirlerini de artırmaya devam ediyor.

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