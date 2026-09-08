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    Artificial'dan ilk fragman geldi: The Social Network'ün OpenAI versiyonu!

    OpenAI'a ve tartışmalı kurucusu Sam Altman'a odaklanan Artificial filminden ilk fragman yayınlandı. The Social Network'e benzetilen film, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Artificial'dan ilk fragman geldi: The Social Network'ün OpenAI versiyonu! Tam Boyutta Gör
    Sam Altman, bugün artık OpenAI'ın yüzü ve teknoloji dünyasının en önemli figürlerinden biri hâline gelmiş durumda. Ancak işler birazcık farklı gelişse, bugün kendisini sadece OpenAI'ın kurucularından biri olarak hatırlıyor olabilirdik. Zira Altman, 2023 yılında, kendi kurduğu şirketten atılmanın kıyısından döndü. Silikon Vadisi'nde yaşanan en sansasyonel olaylardan biri olarak değerlendirilen bu "darbe girişimi", şimdi Artificial filmiyle beyaz perdeye taşınıyor.

    Artificial, OpenAI'da Yaşanan Çalkantılı Sürece Odaklanıyor

    "The Social Network'ün OpenAI versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, bir yandan OpenAI'dan yaşanan çalkantılı sürece odaklanırken, diğer yandan Sam Altman'a dair de dikkat çekici bir karakter portresi sunacak.

    Yönetmen koltuğunda ödüllü sinemacı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) oturuyor. Filmde Sam Altman'a ünlü oyuncu Andrew Garfield hayat veriyor.  Şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandırıyor.

    Dünya prömiyerini Ekim ayında New York Film Festivali'nde yapacak Artifical, ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek. Böylece ödül sezonuna da tam ortasından dâhil olmuş olacak. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz belirlenmedi.

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