Artificial'dan ilk fragman geldi: The Social Network'ün OpenAI versiyonu!

Artificial, OpenAI'da Yaşanan Çalkantılı Sürece Odaklanıyor
"The Social Network'ün OpenAI versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, bir yandan OpenAI'dan yaşanan çalkantılı sürece odaklanırken, diğer yandan Sam Altman'a dair de dikkat çekici bir karakter portresi sunacak.
Yönetmen koltuğunda ödüllü sinemacı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) oturuyor. Filmde Sam Altman'a ünlü oyuncu Andrew Garfield hayat veriyor. Şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandırıyor.
Dünya prömiyerini Ekim ayında New York Film Festivali'nde yapacak Artifical, ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek. Böylece ödül sezonuna da tam ortasından dâhil olmuş olacak. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz belirlenmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: