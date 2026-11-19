Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI ve Sam Altman'ın çalkantılı hikayesini konu alan Artificial filminden ilk fragman yayınlandı. Luca Guadagnino'nun yönettiği film, şirkette yaşanan yönetim krizini ve Altman'ın görevden alınma sürecini eleştirel bir dille beyaz perdeye taşıyor. Başrolde Andrew Garfield yer alırken, Sosyal Ağ filmine benzetilen yapım teknoloji dünyasındaki güç savaşlarını gözler önüne seriyor. Merakla beklenen film, Amerika'da Aralık ayında, Türkiye'de ise 29 Ocak'ta vizyona girecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sam Altman, bugün artık OpenAI'ın yüzü ve teknoloji dünyasının en önemli figürlerinden biri hâline gelmiş durumda. Ancak işler birazcık farklı gelişse, bugün kendisini sadece OpenAI'ın kurucularından biri olarak hatırlıyor olabilirdik. Zira 2023 yılında Altman, kendi kurduğu şirketten atılmanın kıyısından döndü. Silikon Vadisi'nde yaşanan en sansasyonel olaylardan biri olarak değerlendirilen bu "darbe girişimi", şimdi Artificial (Yapay) filmiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Artificial, Türkiye'de 29 Ocak'ta Vizyona Girecek

"The Social Network'ün OpenAI versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, bir yandan OpenAI'dan yaşanan çalkantılı sürece odaklanırken, diğer yandan Sam Altman'a dair de dikkat çekici bir karakter portresi sunacak. Yurt dışı festivallerinden gelen ilk yorumlar, Artificial'ın hem OpenAI'a hem de Altman'a karşı oldukça eleştirel bir bakış açısına sahip olduğunu söylüyor.

Filmde Sam Altman'a ünlü oyuncu Andrew Garfield hayat veriyor. Şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü sinemacı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) oturuyor.

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Artifical,ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek. Böylece ödül sezonuna da tam ortasından dâhil olmuş olacak. Filmin Türkiye'de vizyona girmesi içinse 29 Ocak'ı beklememiz gerekecek.

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