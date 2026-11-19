Yapay Zeka Özeti:
- OpenAI ve Sam Altman'ın çalkantılı hikayesini konu alan Artificial filminden ilk fragman yayınlandı. Luca Guadagnino'nun yönettiği film, şirkette yaşanan yönetim krizini ve Altman'ın görevden alınma sürecini eleştirel bir dille beyaz perdeye taşıyor. Başrolde Andrew Garfield yer alırken, Sosyal Ağ filmine benzetilen yapım teknoloji dünyasındaki güç savaşlarını gözler önüne seriyor. Merakla beklenen film, Amerika'da Aralık ayında, Türkiye'de ise 29 Ocak'ta vizyona girecek.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Artificial, Türkiye'de 29 Ocak'ta Vizyona Girecek
"The Social Network'ün OpenAI versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, bir yandan OpenAI'dan yaşanan çalkantılı sürece odaklanırken, diğer yandan Sam Altman'a dair de dikkat çekici bir karakter portresi sunacak. Yurt dışı festivallerinden gelen ilk yorumlar, Artificial'ın hem OpenAI'a hem de Altman'a karşı oldukça eleştirel bir bakış açısına sahip olduğunu söylüyor.
Filmde Sam Altman'a ünlü oyuncu Andrew Garfield hayat veriyor. Şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü sinemacı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) oturuyor.
Artifical,ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek. Böylece ödül sezonuna da tam ortasından dâhil olmuş olacak. Filmin Türkiye'de vizyona girmesi içinse 29 Ocak'ı beklememiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: