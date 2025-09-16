Giriş
    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor?

    OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının alışkanlıklarını ilk kez net verilerle ortaya koydu. Rapor, ChatGPT'yi kimin, hangi amaçlarla ve nasıl kullandığına dair çarpıcı sonuçlar içeriyor.

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT kullanıcı alışkanlıklarına dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırmalardan birini yayımladı. Harvard Üniversitesi’nden ekonomist David Denning ile birlikte hazırlanan ve National Bureau of Economic Research tarafından paylaşılan rapor doğrudan OpenAI’nin iç verilerine dayanıyor. Dolayısıyla daha önce tahminlere dayanan istatistikler ilk kez güvenilir verilerle ortaya konmuş oldu.

    ChatGPT hızla büyümeye devam ediyor

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    2024’ün başlarında 100 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaşan platform, kısa süre içinde 400 milyon barajını aştı ve 2025 itibarıyla 700 milyon kullanıcıya erişti. Her ne kadar bazı kullanıcıların birden fazla hesap açması ya da farklı cihazlardan giriş yapması rakamları bir miktar şişirse de bu büyümenin ölçeği göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Üstelik bu kullanıcıların yalnızca küçük bir kısmının ücretli paketlere abone olduğu da raporda vurgulanıyor.

    Kullanıcı sayısındaki artış, gönderilen mesaj hacmine de yansıyor. Haziran 2024’te günlük 451 milyon olan mesaj sayısı, Haziran 2025’te 2,6 milyara yükseldi. Karşılaştırmak gerekirse, Google’ın Mart ayında açıkladığı verilere göre günlük ortalama arama sayısı 14 milyar.

    Yeni kullanıcılar daha aktif

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    Rapor, büyümenin önemli ölçüde yeni kullanıcılarla sağlandığını ortaya koyuyor. Uzun süredir ChatGPT kullanan kişilerin günlük mesaj sayılarında iki büyük sıçrama yaşandı: Eylül–Aralık 2024 döneminde o1-preview ve o1-mini modellerinin çıkışı, ardından Nisan 2025’te o3 ve o4-mini modellerinin piyasaya sürülmesi. Ancak bu yükselişler sonrasında kullanım alışkanlıkları durağanlaştı.

    Özellikle 2025’in ikinci çeyreğinden sonra, uzun vadeli kullanıcıların günlük mesaj sayıları üç ay boyunca neredeyse sabit kaldı. Son dönemdeki büyüme tamamen yeni kullanıcıların etkisiyle gerçekleşti.

    Gençler önde, kadınlar çoğunlukta

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre ChatGPT kullanıcılarının profili de dikkat çekici. Kullanıcıların yüzde 46’sı 18–25 yaş aralığında. 18 yaş altının resmi verilere dahil edilmediği düşünülürse, gençlerin bu teknolojiyi sahiplenme oranı daha da yüksek.

    Cinsiyet dağılımında ise son üç yılda büyük bir değişim yaşandı. 2022 sonunda kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’i erkek görünürken, 2025 sonunda tablo tersine döndü. Bugün ChatGPT kullanıcılarının yüzde 52,4’ü kadınlardan oluşuyor.

    İşten çok kişisel amaçlar için kullanılıyor

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    Raporun en dikkat çekici bulgularından biri de ChatGPT’nin çoğunlukla iş dışı amaçlarla kullanılması. 2024 Haziran’ında mesajların yüzde 53’ü kişisel amaçlı iken, bu oran 2025 Haziran’ında yüzde 72,2’ye yükseldi. İş dünyasında verimlilik için önemli bir araç olarak görülen yapay zekânın, pratikte daha çok bireysel kullanım alanı bulması ilginç.

    Bu durum kısmen Business, Enterprise ve Education paketlerindeki kullanıcıların araştırmaya dahil edilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak dahil olsalar bile ne kadar fark ederdi söylemek zor. Çünkü bu paketlerin bir kısmı ücretli ve çok daha az kullanıcı kitlesine sahipler.

    Yazım desteği en popüler alan

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre kullanıcıların en çok başvurduğu alanlardan biri, yazı konusunda destek almak. Mayıs 2024 – Haziran 2025 arasında incelenen 1,1 milyon konuşmanın yüzde 28’i yazı yardımıyla ilgili. İş amaçlı kullanımlarda bu oran yüzde 42’ye, yönetici ve iş dünyası profesyonellerinde ise yüzde 52’ye çıkıyor.

    Ancak burada şu noktaya dikkat çekmek gerek; kullanıcılar, sıfırdan metin üretmek için değil, aynı zamanda yazdıkları metinleri düzenlemek veya eleştirileri görmek amacıyla da ChatGPT’yi kullanıyor.

    Tüm konuşmaların yüzde 10,6’sı düzenleme/geri bildirim içerirken, yalnızca yüzde 8’i kişisel yazı ya da iletişim metni üretmeye yönelik. Ayrıca çeviri talepleri yüzde 4,5’lik bir paya sahipken, kurgu yazarlığı sadece yüzde 1,4 oranında kullanılıyor.

    Bilgi arama oranı hızla yükseliyor

    OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’nin bir başka öne çıkan kullanım alanı ise bilgi arama ve sorgulama. 2024 Haziran’ında toplam konuşmaların yüzde 14’ü bu kategoriye girerken, 2025 Haziran’ında oran yüzde 24,4’e çıktı. Böylece yazı odaklı kullanımın önüne geçti.

    Yapay zeka ve bilgi aynı paragrafta kullanılınca akla hemen halüsinasyon gelmesi doğal. OpenAI, bu sorunun halen çözülmediğine dikkat çekiyor. Evet, ChatGPT güvenilir kaynaklara daha fazla atıf yapmaya başladı ama yanlış veya uydurma bilgiler üretme riski devam ediyor.

    ChatGPT aynı zamanda bir danışman

    Bir diğer çarpıcı bulgu ise çalışanların ChatGPT’yi yalnızca yazı işleri için değil, karar alma süreçlerinde de bir danışman gibi kullanması. İş odaklı konuşmaların yüzde 14,9’u “karar verme ve problem çözme” başlığı altında toplandı. Bu oran, iş dünyasında yazı dışında en yaygın kullanım alanı oldu.

    OpenAI, bu eğilimin meslek grupları arasında yaygın olduğuna dikkat çekerek ChatGPT’nin yalnızca görevleri yerine getiren bir araç değil, bir tür araştırma asistanı veya fikir ortağı gibi konumlandığını vurguluyor.

    Raporda öne çıkan diğer kullanım alanları ise görece düşük oranlara sahip:

    • Multimedya (görsel oluşturma/arama): %6
    • Bilgisayar programlama: %4,2
    • Yaratıcı fikir üretimi: %3,9
    • Matematiksel hesaplama: %3
    • Kişisel ilişkiler ve içsel sorgulama: %1,9
    • Oyun ve rol yapma: %0,4
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

