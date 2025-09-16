OpenAI açıkladı: İnsanlar ChatGPT’yi ne için kullanıyor?

Kullanıcı sayısındaki artış, gönderilen mesaj hacmine de yansıyor. Haziran 2024’te günlük 451 milyon olan mesaj sayısı, Haziran 2025’te 2,6 milyara yükseldi. Karşılaştırmak gerekirse, Google’ın Mart ayında açıkladığı verilere göre günlük ortalama arama sayısı 14 milyar.
Yeni kullanıcılar daha aktif
Özellikle 2025’in ikinci çeyreğinden sonra, uzun vadeli kullanıcıların günlük mesaj sayıları üç ay boyunca neredeyse sabit kaldı. Son dönemdeki büyüme tamamen yeni kullanıcıların etkisiyle gerçekleşti.
Gençler önde, kadınlar çoğunlukta
Cinsiyet dağılımında ise son üç yılda büyük bir değişim yaşandı. 2022 sonunda kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’i erkek görünürken, 2025 sonunda tablo tersine döndü. Bugün ChatGPT kullanıcılarının yüzde 52,4’ü kadınlardan oluşuyor.
İşten çok kişisel amaçlar için kullanılıyor
Bu durum kısmen Business, Enterprise ve Education paketlerindeki kullanıcıların araştırmaya dahil edilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak dahil olsalar bile ne kadar fark ederdi söylemek zor. Çünkü bu paketlerin bir kısmı ücretli ve çok daha az kullanıcı kitlesine sahipler.
Yazım desteği en popüler alan
Ancak burada şu noktaya dikkat çekmek gerek; kullanıcılar, sıfırdan metin üretmek için değil, aynı zamanda yazdıkları metinleri düzenlemek veya eleştirileri görmek amacıyla da ChatGPT’yi kullanıyor.
Tüm konuşmaların yüzde 10,6’sı düzenleme/geri bildirim içerirken, yalnızca yüzde 8’i kişisel yazı ya da iletişim metni üretmeye yönelik. Ayrıca çeviri talepleri yüzde 4,5’lik bir paya sahipken, kurgu yazarlığı sadece yüzde 1,4 oranında kullanılıyor.
Bilgi arama oranı hızla yükseliyor
Yapay zeka ve bilgi aynı paragrafta kullanılınca akla hemen halüsinasyon gelmesi doğal. OpenAI, bu sorunun halen çözülmediğine dikkat çekiyor. Evet, ChatGPT güvenilir kaynaklara daha fazla atıf yapmaya başladı ama yanlış veya uydurma bilgiler üretme riski devam ediyor.
ChatGPT aynı zamanda bir danışman
Bir diğer çarpıcı bulgu ise çalışanların ChatGPT’yi yalnızca yazı işleri için değil, karar alma süreçlerinde de bir danışman gibi kullanması. İş odaklı konuşmaların yüzde 14,9’u “karar verme ve problem çözme” başlığı altında toplandı. Bu oran, iş dünyasında yazı dışında en yaygın kullanım alanı oldu.
OpenAI, bu eğilimin meslek grupları arasında yaygın olduğuna dikkat çekerek ChatGPT’nin yalnızca görevleri yerine getiren bir araç değil, bir tür araştırma asistanı veya fikir ortağı gibi konumlandığını vurguluyor.
Raporda öne çıkan diğer kullanım alanları ise görece düşük oranlara sahip:
