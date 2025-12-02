Giriş
    OpenAI “acil durum” ilan etti: ChatGPT rekabette geride mi kalıyor?

    Yapay zeka dünyasında hızla artan rekabet, bir zamanlar sarsılmaz görünen OpenAI'ı harekete geçirdi. CEO, acil durum ilan ederek çalışanlara ChatGPT'ye odaklanma çağrısı yaptı.

    OpenAI acil durum ilan etti: ChatGPT geride mi kalıyor? Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka alanında kesin bir şekilde ifade edilebilecek tek şey, dengelerin hızla değişebileceğidir. Görünüşe göre bu gerçeklik, OpenAI’ı alarm durumuna geçirmiş durumda. Şirket CEO’su Sam Altman, çalışanlara gönderdiği bir yazıda “code red” yani acil durum ilan ederek ChatGPT’yi geliştirmeye odaklanmaları çağrısında bulundu.

    Bu hamle, OpenAI’ın uzun süredir sektördeki baskın konumunun artık sarsılmaya başladığını ve rakiplerin, özellikle Google ve Anthropic’in hızla yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

    Projeler erteleniyor, odak ChatGPT’de

    Altman’ın ilettiği bilgilerde, şirketin reklam, alışveriş ve sağlık odaklı yapay zeka girişimleri ile kişisel asistan Pulse gibi projeleri geçici olarak erteleyerek önceliği ChatGPT’nin performansını artırmaya vereceği belirtiliyor. Bu kapsamda hedefler arasında daha hızlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi, geliştirilmiş kişiselleştirme ve daha fazla soruya yanıt verebilme yeteneği öne çıkıyor.

    Ek olarak sohbet robotunun geliştirilmesinde payı olan ekipler için de günlük toplantılar düzenlenecek. Tüm önlemlerin tek bir amacı var, ChatGPT’yi geliştirmek. Bu acil durum ilanı OpenAI için kritik bir dönemde geldi. Şirket, büyümeyi finanse etmek ve gelecekte kârlı bir model oluşturmak için milyarlarca dolar harcıyor. Şirketin ayrıca halihazırda 1,4 trilyon dolarlık veri merkezi yatırımı taahhüdü bulunuyor.

    Madalyonun öteki tarafında ise işler hiç olmadığı kadar iyi. Hatırlanacağı üzere ChatGPT, bundan 3 yıl önce piyasa çıktığında ve ses getirdiğinde Google cephesi de alarm düğmesine başlamış ve durumun hayati olduğunu çalışanlarına bildirmişti. Şimdi ise bu strateji meyvelerini vermeye başlamış durumda. Google’ın Nano Banana görüntü modeli gibi popüler araçları kullanıcı tabanını hızla genişletiyor ve Gemini 3 modeli, birçok kıyaslamada rakiplerini geride bırakıyor.

