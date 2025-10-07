Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI Agent Builder ile yapay zekâ ajanları geliştirmek artık daha kolay

    OpenAI girişimi geliştiricilerin kod yazmaya gerek kalmadan karmaşık yapay zekâ ajanları bina etmesine olanak tanıyan Agent Builder sistemini duyurdu.           

    Agent Builder Tam Boyutta Gör
    GPT-5 modelini ve Codex platformunu kısa süre önce tanıtan OpenAI, fazla süre geçmeden AI Agent yani yapay zekâ ajanları geliştirebileceğiniz yeni bir paketin lansmanını yaptı. AgentKit paketi n8n gibi platformlara rakip oluyor. 

    OpenAI Agent Builder nedir?

    Agent Builder bu paketin içerisinde yer alan bir araç. Geliştiricilerin karmaşık yapay zekâ ajanı iş akışlarını kod yazmadan tasarlayıp kullanıma sunabilmelerini sağlıyor. OpenAI’a göre, bu araç sayesinde ajan geliştirme süreçlerindeki çakışmalar azalacak ve prototip üretiminden üretime geçiş süresi ciddi oranda kısalacak. 

    Agent Builder aracı, n8n gibi geleneksel otomasyon platformlarına kıyasla özellikle yapay zekâ odaklı görevlerde öne çıkıyor. Agent Builder, sürükle-bırak mantığıyla görsel bir tuval sunarken, aynı zamanda doğal dil tabanlı yönlendirme ve AI tabanlı karar mekanizmalarını doğrudan entegre edebiliyor. 

    Ayrıca, sürüm yönetimi, önizleme (preview) çalıştırmaları ve değerlendirme araçları da bu yapı içinde entegre şekilde geliyor.  Bağlayıcı modüller sayesinde ajanlar, dış sistemler (örneğin takvim, e-posta, dosya depolama) ile doğrudan iletişim kurabilecek. 

    İlginç bir bilgi ise Agent Builder platformunun sadece 6 haftada hazırlanmış olması. Kodlamanın yüzde 80’i ise girişimin Codex kodlama platformu tarafından yazılmış. Bu da yapay zekâ sektöründe bir ilk oluyor.

    AgentKit içerisinde yalnızca Agent Builder yer almıyor. ChatKit (ajan-tabanlı sohbet deneyimlerini doğrudan uygulamalara gömme aracı), Connector Registry (veri ve araç bağlantılarının merkezi yönetimi) ve gelişmiş değerlendirme araçları (trace grading, otomatik komut optimizasyonu vb.) yer alıyor.  OpenAI, bu altyapının geliştiriciler arasında yaygın ajan kullanımını teşvik edeceğini ve yapay zekâ sistemlerinin daha güvenli, istikrarlı biçimde işletilmelerine katkı sağlayacağını belirtiyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefon ekran kalkması nasıl düzeltilir evde dm den kıza ilk mesaj benzin filtresi arızası belirtileri yağ kaçağı muayeneden geçer mi s24 fe alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 Pro
    Poco X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum