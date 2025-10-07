OpenAI Agent Builder ile yapay zekâ ajanları geliştirmek artık daha kolay

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör GPT-5 modelini ve Codex platformunu kısa süre önce tanıtan OpenAI, fazla süre geçmeden AI Agent yani yapay zekâ ajanları geliştirebileceğiniz yeni bir paketin lansmanını yaptı. AgentKit paketi n8n gibi platformlara rakip oluyor.

OpenAI Agent Builder nedir?

Agent Builder bu paketin içerisinde yer alan bir araç. Geliştiricilerin karmaşık yapay zekâ ajanı iş akışlarını kod yazmadan tasarlayıp kullanıma sunabilmelerini sağlıyor. OpenAI’a göre, bu araç sayesinde ajan geliştirme süreçlerindeki çakışmalar azalacak ve prototip üretiminden üretime geçiş süresi ciddi oranda kısalacak.

Agent Builder aracı, n8n gibi geleneksel otomasyon platformlarına kıyasla özellikle yapay zekâ odaklı görevlerde öne çıkıyor. Agent Builder, sürükle-bırak mantığıyla görsel bir tuval sunarken, aynı zamanda doğal dil tabanlı yönlendirme ve AI tabanlı karar mekanizmalarını doğrudan entegre edebiliyor.

Ayrıca, sürüm yönetimi, önizleme (preview) çalıştırmaları ve değerlendirme araçları da bu yapı içinde entegre şekilde geliyor. Bağlayıcı modüller sayesinde ajanlar, dış sistemler (örneğin takvim, e-posta, dosya depolama) ile doğrudan iletişim kurabilecek.

İlginç bir bilgi ise Agent Builder platformunun sadece 6 haftada hazırlanmış olması. Kodlamanın yüzde 80’i ise girişimin Codex kodlama platformu tarafından yazılmış. Bu da yapay zekâ sektöründe bir ilk oluyor.

AgentKit içerisinde yalnızca Agent Builder yer almıyor. ChatKit (ajan-tabanlı sohbet deneyimlerini doğrudan uygulamalara gömme aracı), Connector Registry (veri ve araç bağlantılarının merkezi yönetimi) ve gelişmiş değerlendirme araçları (trace grading, otomatik komut optimizasyonu vb.) yer alıyor. OpenAI, bu altyapının geliştiriciler arasında yaygın ajan kullanımını teşvik edeceğini ve yapay zekâ sistemlerinin daha güvenli, istikrarlı biçimde işletilmelerine katkı sağlayacağını belirtiyor.

