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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, kendi işlemcisine sahip ilk akıllı telefonunu üretmek için düğmeye bastı. Apple'ın ana tedarikçisi Foxconn tarafından monte edilecek cihazda, MediaTek iş birliğiyle üretilecek özel bir yapay zeka çipi yer alacak. Gelişmiş donanımıyla tüm işlemleri doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirecek modele, başka teknoloji devleri de bileşen sağlayacak. Merakla beklenen telefonun 2027 sonu veya 2028 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör OpenAI'ın kendi işlemcisine sahip ilk akıllı telefonunu geliştirdiği iddiaları güçleniyor. Çin'den gelen yeni raporlara göre şirket, cihazın montajı için Apple'ın iPhone üretiminde de önemli rol oynayan Foxconn'un iştiraki FIH Mobile ile anlaştı. Telefonun 2027 sonu veya 2028 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OpenAI'ın akıllı telefon geliştirdiğine yönelik iddialar ilk olarak nisan ayında Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından gündeme getirilmişti. Kuo, şirketin özel bir yonga setiyle donatılacak akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Mayıs ayında ise projenin planlanandan daha hızlı ilerlediğini ve geliştirme sürecinin öne çekildiğini iddia etmişti.

OpenAI'ın akıllı telefonunu Foxconn üretecek

Çin merkezli Securities Times'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı yeni habere göre Foxconn'un iştiraki FIH Mobile, OpenAI'ın akıllı telefonunu üretmek için sipariş aldı. Apple'ın iPhone modellerinin montajında da önemli sorumluluk üstlenen Foxconn'un projeye dahil olması, OpenAI'ın donanım pazarına yönelik planlarının somutlaşmaya başladığına işaret ediyor.

Cailian Press tarafından yayımlanan ayrı bir rapor da bu bilgiyi destekliyor. Raporda akıllı telefonun 2027 yılının sonlarında veya 2028 yılı içerisinde piyasaya çıkabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte cihazın seri üretim takvimi ve üretim adedi henüz netleşmiş değil.

Cailian Press'in haberine göre OpenAI'ın akıllı telefon projesinde yalnızca Foxconn yer almıyor. Apple'ın mevcut tedarik zincirinde de bulunan Luxshare Precision, Lingyi iTech ve AAC Technologies gibi şirketlerin cihazın bileşen üretiminde görev alacağı belirtiliyor.

OpenAI'ın telefonunun beklenen özellikleri

Yeni raporlarda telefonun teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Ming-Chi Kuo'nun önceki iddialarına göre OpenAI, cihazında MediaTek'in Dimensity 9600 işlemcisinin özelleştirilmiş bir sürümünü kullanmayı planlıyor.

TSMC'nin 2 nm sınıfındaki N2P üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilen işlemcinin çift NPU mimarisine sahip olması bekleniyor. Bu yapı, özellikle yapay zeka işlemlerinin doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir avantaj sağlayabilir.

Kuo'nun iddialarına göre telefonun diğer donanım özellikleri arasında LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojisi bulunuyor. Kamera sistemi de cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olabilir. OpenAI'ın görüntüleme yeteneklerine ağırlık vererek telefonun çevresindeki nesneleri, ortamı ve gerçekleşen olayları daha iyi algılamasını hedeflediği belirtiliyor.

Kuo, geliştirme sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde OpenAI telefonunun 2027 ve 2028 yıllarında toplam 30 milyon adet sevkiyata ulaşabileceğini tahmin ediyor.

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OpenAI, akıllı telefon üretimi için Apple tedarikçisiyle anlaştı

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