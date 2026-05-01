OpenAI denenmişi deniyor: Ajan telefon başarılı olabilecek mi?

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile yapay zekâ fırtınasını başlatan ve sektörün öncüsü haline gelen OpenAI, şimdi de AI ajanların yönettiği bir akıllı telefon konsepti ile yeni bir trendi başlatmak istiyor. Ne var ki bu konsept daha önce de hayata geçirilmeye çalışılmıştı.

Ajan telefonlar geliyor mu?

OpenAI firmasının Qualcomm ve MediaTek ile özel bir akıllı telefon işlemcisi tasarladığı daha önce gündeme gelmişti. Analiz uzmanı Ming-Chi Kuo bu işlemcinin OpenAI'ın kendi akıllı telefonunu çok daha esnek bir şekilde geliştirebilmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

OpenAI GPT-5.5’i duyurdu: Süper uygulama vizyonuna yeni bir adım 6 gün önce eklendi

Akıllı telefon kullanıcıyı uygulama bağımlılığından kurtarıyor ve yapay zekâ ajanları ile talebini yerine getirebiliyor. Bu talebi yerine getirirken gerekli olan uygulamaları kendisi yönetiyor ve kullanıcıya bir çıktı oluşturuyor. OpenAI akıllı telefonunun 2028 yılından önce piyasada olması beklenmiyor.

Aslında bu konsept ilk olarak Humane AI Pin adındaki projede denenmişti. Akıllı telefonun yerini alan mini bir cihaz ile kullanıcının talepleri alınıyor ve ChatGPT yardımıyla yerine getiriliyordu. Ne var ki proje yürümedi ve sonunda HP'ye satıldı. Bir yıl sonra ise Rabbit R1 akıllı telefon CES 2024 fuarına damga vurdu. Bu kez ekranı ve etkileşimi olan telefon yine tüm işlemleri ajanlar ile yerine getiriyordu. ROM imajı standart akıllı telefonlara kurulabildiği ve sistemde önemli açıklar olduğu ortaya çıkınca proje iptal edildi.

Elon Musk da gelecekte uygulamaların olmayacağını ve yapay zekâ ajanlarının her işi yapacağını iddia etse de pek çok uzman kullanıcı alışkanlıklarının bir anda değişemeyeceğini ve uygulamalar ile etkileşim kurma alışkanlığının kolay kolay bırakılamayacağını savunuyor.

