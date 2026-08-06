OpenAI, Apple'ın ticari sır davasının reddini istedi

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OpenAI ile Apple arasında büyüyen hukuki mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Apple'ın ticari sırlarının çalındığı iddiasıyla açtığı davanın reddedilmesi için ABD'deki federal mahkemeye başvurdu. Şirket, Apple'ın öne sürdüğü suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Şirket davayı "asılsız" olarak nitelendirdi.

OpenAI: Apple ticari sır iddialarını yanlış yorumluyor

OpenAI’ın mahkemeye sunduğu dilekçede Apple'ın hem eski çalışanlarının faaliyetlerini hem de şirketin donanım geliştirme süreçlerini hatalı şekilde yorumladığı ifade edildi. OpenAI'a göre Apple, genel ürün geliştirme bilgilerini ticari sır gibi göstermeye çalışıyor ve söz konusu bilgilerin gizliliğini korumak için makul önlemler aldığını da ortaya koyamıyor.

Dava, Apple'ın temmuz ayında açtığı şikâyete dayanıyor. Şirket, OpenAI'a geçen bazı eski Apple çalışanlarının gizli belgeleri yanlarında götürdüğünü ve bu bilgilerin OpenAI’ın tüketici elektroniği alanındaki donanım projelerini hızlandırmak amacıyla kullanıldığını öne sürmüştü. OpenAI ise bu iddiaları daha önce yayımladığı "Apple is getting this wrong" başlıklı blog yazısında da reddetmişti.

"Apple'ın ticari sırlarına ihtiyacımız yok"

Mahkeme dosyasında Apple'ın suçlamalarından biri olan eski çalışan Chang Liu hakkında da açıklama yapıldı. Apple, Liu'nun şirketten ayrıldıktan sonra gizli dosyaları indirdiğini iddia ederken OpenAI bunun yalnızca eski çalışma arkadaşlarının talebi üzerine verilen teknik destekten ibaret olduğunu savundu.

Şirket ayrıca Apple'ın çalışanlarını elde tutma konusunda yaşadığı sıkıntıları ve yapay zekayı ürünlerine entegre etme konusundaki eksiklerini bu dava üzerinden telafi etmeye çalıştığını ileri sürdü.

OpenAI aynı zamanda Apple'ın ticari sırlarına ihtiyaçlarının olmadığını çünkü geliştirilen ürünlerin Apple'ın çalışmalarından tamamen farklı bir yaklaşımı temsil ettiğini söylüyor.

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Dava, iki teknoloji devi arasındaki mevcut iş birliğine rağmen dikkat çekiyor. Apple, Siri üzerinden ChatGPT sonuçlarını kullanıcılarına sunarken iPhone sahipleri iOS ayarları üzerinden doğrudan ChatGPT aboneliği de satın alabiliyor.

Mahkemenin OpenAI’ın davanın reddi talebine ilişkin tarafları 1 Ekim'de dinlemesi bekleniyor. Öte yandan Apple, dava sonuçlanıncaya kadar OpenAI ve davada adı geçen eski çalışanların söz konusu gizli bilgilere erişmesini, bunları kullanmasını veya paylaşmasını engelleyecek ihtiyati tedbir talebinde de bulundu.

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OpenAI, Apple'ın ticari sır davasının reddini istedi

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