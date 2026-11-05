OpenAI başkanından yapay zeka açıklaması: Ölüm bir seçenek olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI Başkanı Greg Brockman, yapay zekanın sağlık alanında büyük bir devrim yapacağını söyledi. Brockman, önümüzdeki 18 ay içinde biyoloji ve tıp alanında yaşanacak gelişmelerle hastalıkların tedavi edileceğini ve gelecekte ölümün bir tercih haline gelebileceğini öne sürdü. Elon Musk gibi diğer teknoloji liderleri de yaşlanmanın biyolojik bir yazılım sorunu olduğunu ve yapay zekayla çözülebileceğini savunuyor. Bu gelişmeler, insan ömrünü uzatma hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

OpenAI Başkanı Greg Brockman, yapay zekanın önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde sağlık ve biyoloji alanında önemli ilerlemeler sağlayacağını öne sürdü. Brockman, hastalıkların tedavi edilmesinin de ötesinde ölümün bile bir tercih haline gelebileceği bir geleceğin mümkün olduğunu savundu.

18 ay içinde tıpta büyük atılım beklentisi

Wall Street Journal'ın Tech etkinliğinde konuşan OpenAI kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman, yapay zekanın sağlık alanındaki potansiyeline ilişkin iddialı tahminlerde bulundu. Brockman, hastalıkların tedavisine yönelik uzun süredir dile getirilen vaatlerin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde somut sonuçlar vermeye başlayacağını söyledi.

Brockman, yapay zekanın biyoloji ve sağlık alanlarında kayda değer ilerlemeler sağlayacağını ve hastalıkların tedavisinde önemli etkiler yaratacağını belirtti. Bu gelişmelerin insanların ölüm kavramına yaklaşımını bile değiştirebileceğini ifade etti.

Teknoloji dünyasında uzun yaşam beklentisi

Brockman, yapay zekanın insan ömrünü uzatabileceğine inanan tek teknoloji yöneticisi değil. Geçen ay Palantir Teknoloji Direktörü Shyam Sankar, bazı yapay zeka araştırmacılarının teknolojinin bir gün kanseri tedavi edeceğine o kadar inandığını, bu nedenle sigara içmeye başladıklarını söyledi. Sankar, bu durumu toplumsal bir yanılsama olarak nitelendirdi.

Fütürist Peter Diamandis ise geçen yıl, 2030'dan önce önlenebilir nedenlerle ölmemeye odaklanılması gerektiğini savundu. Diamandis'e göre bu tarihten sonra yapay zekanın öncülük edeceği teknolojiler, insanların yaşam süresini sürekli uzatmasını sağlayabilecek bir noktaya ulaşabilir.

Sam Altman, RAM tartışmasının ardından adını Ram Altman yaptı 21 sa. önce eklendi

Bu yaklaşım, uzun ömür kaçış hızı olarak adlandırılan ve yaşam süresindeki kazanımların yaşlanma hızını aşmasını ifade eden kavrama dayanıyor. Yukarıdaki grafikte bu süreç gösteriliyor.

Yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik çalışmalarıyla tanınan milyoner Bryan Johnson da yapay zekanın, bugün tedavi edilemez kabul edilen hastalıkların gelecekte bu kategoriden çıkarılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Elon Musk da yaşlanmanın çözülebileceğine inanıyor

Elon Musk da bu yıl yaptığı açıklamada insan ömrünü uzatmanın veya yarı ölümsüzlüğe ulaşmanın son derece çözülebilir bir problem olduğunu öne sürdü. Musk'a göre insan vücudunun aynı anda yaşlanması, yaşlanmanın biyolojik bir programlama sorunu olarak ele alınabileceğini gösteriyor.

Musk, insanların bir kolunun yaşlı, diğer kolunun genç olmadığını belirterek vücudun yaşlanma sürecinin ortak bir mekanizmayla işlediğini savundu. Bu mekanizmanın değiştirilmesiyle insanların daha uzun yaşamasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI başkanından yapay zeka açıklaması: Ölüm bir seçenek olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: