OpenAI yıllık hedeflerini tutturamadı iddiası teknoloji hisselerini altüst etti

Tam Boyutta Gör Yatırımcılar son yıllarda yapay zekâ sektörüne milyalca, hatta trilyonlarca dolar akıtıyor ama bir yandan da bu girişime oldukça kuşkulu bakıyor. AI alanına yapılan bu yatırımların karşılıksız kalabileceği korkusu, yatırımcıları her geçen gün daha fazla korkutuyor. "AI balonu" olarak tanımlanan ani finansal çöküşü de sık sık gündeme getiren bu korku, en ufak kötü haberde kelebek etkisi yaratabiliyor. Bunun son örneği de dün yaşandı. OpenAI'ın bu çeyrekte hedeflerini tutturamayacağını söyleyen bir haberin yayılması, sadece OpenAI'ın değil pek çok şirketin hisselerine darbe indirdi.

Piyasaları sarsan bu haber, yatırımcıların en çok itibar ettiği kaynaklardan olan The Wall Street Journal'dan geldi. WSJ'in, OpenAI'ın 2025 yılı için belirlediği bazı kritik hedeflerin gerisinde kaldığını öne süren bir makale yayımlaması, adeta bir domino etkisi yarattı.

WSJ: OpenAI Gelir Hedefini Tutturamadığı Gibi Beklediği Kadar Kullanıcı da Kazanamadı

Söz konusu makalede şirketin özellikle gelir beklentilerini tutturamadığı, bunun yanında yeni kullanıcı kazanımı ve yıl sonuna kadar haftalık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma hedefinde de istenen performansı gösteremediği öne sürülüyor.

Söz konusu haberin ardından teknoloji hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgası yaşandı. OpenAI ile doğrudan ya da dolaylı iş ortaklığı bulunan şirketler bu düşüşten en sert etkilenenler arasında yer aldı. Japon teknoloji devi SoftBank çift haneli değer kaybı yaşarken, Oracle ve yapay zekâ altyapısında önemli rol oynayan CoreWeave gibi firmaların hisseleri de belirgin şekilde geriledi. Yarı iletken tarafında ise Advanced Micro Devices, Intel ve Nvidia gibi sektörün önde gelen oyuncularında düşüşler görüldü.

Bu gelişmelerin zamanlaması da dikkat çekici. Zira teknoloji devlerinin büyük bölümünün finansal sonuçlarını açıklayacağı kritik bir haftaya girilmiş durumda. Alphabet, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft gibi devlerin bilanço açıklamaları öncesinde gelen bu haber, piyasalardaki tedirginliği daha da artırmış durumda.

27 Nisan 2026

OpenAI cephesi ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirket, raporu “clickbait” olarak nitelendirirken, işlerin beklendiği gibi hatta oldukça güçlü ilerlediğini savunuyor. Özellikle kurumsal tarafta büyümenin hız kazandığı, Codex gibi ürünlere olan talebin arttığı ve Microsoft ile yapılan iş birliklerinin şirketin konumunu güçlendirdiği ifade ediliyor.

Ancak yatırımcıların endişeleri yalnızca kısa vadeli finansal hedeflerle sınırlı değil. Yapay zeka sektöründe artan rekabet de dikkat çeken bir diğer unsur. Anthropic ve Google gibi rakiplerin geliştirdiği modellerin kurumsal pazarda giderek daha fazla benimsenmesi, OpenAI’ın pazar payı konusunda baskı altında kalabileceğine işaret ediyor. Bu da, şirketin uzun vadeli büyüme hikâyesine dair soru işaretlerini güçlendiriyor.