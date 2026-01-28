OpenAI, bilim insanlarını hedefleyen Prism’i tanıttı: Ne işe yarayacak?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

OpenAI, bilimsel çalışmalar için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli çalışma alanı Prism’i duyurdu. Salı günü tanıtılan Prism, ChatGPT hesabı olan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Web tabanlı bir uygulama olarak sunulan platform, bilimsel makalelerin yazımı ve düzenlenmesi için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kelime işlemci ve araştırma aracı niteliği taşıyor. Sistem, OpenAI’ın en güncel modellerinden GPT-5.2 ile derin entegrasyon içinde çalışıyor.

Hızlandırıcı rol üstleniyor

OpenAI yöneticileri, Prism’in kendi başına araştırma yapan otonom bir sistem olmadığının altını çiziyor. Platform, insan rehberliği olmadan bilimsel keşif üretmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine, araştırmacıların mevcut çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. OpenAI, Prism’i yazılım geliştirme dünyasında kullanılan Cursor ve Windsurf gibi yapay zeka destekli kodlama arayüzlerine benzetiyor.

Prism'in öne çıkan özelliklerinin önemli bir kısmı, mevcut akademik standartlar üzerine inşa edilen ürün tasarımından geliyor. Platform, bilimsel makalelerin yazımında yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı LaTeX sistemiyle tam uyumlu çalışıyor. Ancak OpenAI'a göre Prism, klasik LaTeX araçlarının sunduğunun ötesine geçiyor.

GPT-5.2'nin görsel yeteneklerinden yararlanan sistem, araştırmacıların çizimlerinden diyagramlar oluşturmasına imkan tanıyor. Bu özellik, mevcut araçlarda sıklıkla zaman alan ve zahmetli bir süreç olarak öne çıkıyordu. OpenAI'ın gelişmiş modeli, yalnızca belge biçimlendirme değil, aynı zamanda ilgili bilimsel literatürün bulunması ve metne entegre edilmesi gibi görevlerde de araştırmacılara destek oluyor.

Prism'in en güçlü yönlerinden biri, yapay zeka modeliyle bağlam yönetiminin daha sıkı şekilde birleştirilmesi olarak gösteriliyor. Kullanıcılar Prism üzerinden bir ChatGPT penceresi açtığında, model araştırma projesinin tamamına ait bağlama erişebiliyor. Bu sayede verilen yanıtlar hem daha isabetli hem de daha derinlikli hale geliyor.

Teorik olarak deneyimli bir GPT-5.2 kullanıcısının benzer sonuçlara ulaşması mümkün olsa da, OpenAI daha sade ve bütünleşik bir arayüzle bilim insanlarının bu tür araçlara daha hızlı adapte olmasını hedefliyor. Prism ortamı prism.openai.com adresinde kullanılabilir durumda.

