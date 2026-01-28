OpenAI, bilim insanlarını hedefleyen Prism’i tanıttı: Ne işe yarayacak?

OpenAI, bilimsel çalışmalar için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli çalışma alanı Prism’i duyurdu. Salı günü tanıtılan Prism, ChatGPT hesabı olan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Web tabanlı bir uygulama olarak sunulan platform, bilimsel makalelerin yazımı ve düzenlenmesi için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kelime işlemci ve araştırma aracı niteliği taşıyor. Sistem, OpenAI’ın en güncel modellerinden GPT-5.2 ile derin entegrasyon içinde çalışıyor.
Hızlandırıcı rol üstleniyor
OpenAI yöneticileri, Prism’in kendi başına araştırma yapan otonom bir sistem olmadığının altını çiziyor. Platform, insan rehberliği olmadan bilimsel keşif üretmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine, araştırmacıların mevcut çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. OpenAI, Prism’i yazılım geliştirme dünyasında kullanılan Cursor ve Windsurf gibi yapay zeka destekli kodlama arayüzlerine benzetiyor.
Teorik olarak deneyimli bir GPT-5.2 kullanıcısının benzer sonuçlara ulaşması mümkün olsa da, OpenAI daha sade ve bütünleşik bir arayüzle bilim insanlarının bu tür araçlara daha hızlı adapte olmasını hedefliyor. Prism ortamı prism.openai.com adresinde kullanılabilir durumda.