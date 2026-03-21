OpenAI çalışan sayısını ikiye katlıyor: Hedef 8 bin kişi

Yapay zeka rekabeti işe alım stratejisini şekillendiriyor
Şirketin planladığı işe alımlar yalnızca mühendislik ya da araştırma gibi klasik teknik alanlarla sınırlı kalmıyor. Ürün geliştirme, satış ve müşteri ilişkileri gibi farklı departmanları kapsayan geniş ölçekli bir büyüme stratejisi söz konusu. Özellikle dikkat çeken noktalardan biri, teknik elçilik olarak tanımlanan yeni bir rolün öne çıkması. Bu pozisyonlarda görev alacak uzmanların, şirketlerin yapay zeka araçlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olması hedefleniyor.
OpenAI’nin agresif işe alım planının arkasında, pazarda artan rekabetin önemli bir etkisi bulunuyor. Özellikle Anthropic tarafından geliştirilen Claude adlı yapay zeka sohbet robotu, kurumsal müşteriler arasında giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Ramp’in Yapay Zeka Endeksi’ne göre işletmeler, yapay zeka hizmeti satın alırken OpenAI yerine Anthropic’i seçme olasılığı ilk kez yüzde 70 oranında daha yüksek seviyeye ulaşmış durumda.
Önümüzdeki dönemde OpenAI'nin işe alım hamlesinin, yalnızca şirket içi kapasiteyi artırmakla kalmayıp aynı zamanda sektördeki güç dengelerini de etkilemesi bekleniyor. Kurumsal müşterilerin tercihlerinin değiştiği bir ortamda, teknik uzmanlık ile uygulama desteğini birleştiren bu yaklaşım, yapay zeka pazarında yeni bir rekabet standardı oluşturabilir.
