    OpenAI CEO'su Sam Altman'dan "ChatGPT su tüketimi" iddialarına yanıt: 64 litre gerçeği yansıtmıyor

    OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin yüksek su tükettiği ve tek bir sorgunun 64 litre su harcadığı iddialarını yalanladı; enerji tartışmalarına da açıklık getirdi.

    OpenAI CEO'su Altman'dan 'ChatGPT su tüketimi' iddialarına yanıt Tam Boyutta Gör
    Sam Altman, Hindistan'da The Indian Express etkinliğinde yaptığı konuşmada yapay zekânın çevresel etkilerine ilişkin tartışmalara değindi. Ülkede düzenlenen büyük bir yapay zekâ zirvesi kapsamında konuşan Altman, özellikle ChatGPT'nin yüksek miktarda su tükettiğine yönelik yaygın iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Altman, internette dolaşan "bir sorgu başına yaklaşık 64 litre (17 galon) su" gibi verilerin doğru olmadığını belirtti. Bu tür hesaplamaların, geçmişte veri merkezlerinde kullanılan buharlaşmalı soğutma sistemlerine dayandığını ifade eden OpenAI CEO'su, günümüzde bu teknolojinin kullanılmadığını vurguladı.

    "1,5 iPhone şarjı" söylemleri doğru değil

    Altman, su tüketimi iddialarını reddederken, yapay zekâ sistemlerinin artan enerji ihtiyacının ise önemli bir tartışma konusu olduğunu kabul etti. Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte enerji talebinin arttığını belirten Altman, nükleer enerjiye geçişin hızlandırılması ve rüzgâr ile güneş gibi yenilenebilir kaynaklara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savundu.

    OpenAI CEO'su Altman'dan 'ChatGPT su tüketimi' iddialarına yanıt Tam Boyutta Gör
    Altman ayrıca, bir ChatGPT sorgusunun 1,5 iPhone batarya şarjına eşdeğer enerji tükettiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını dile getirdi. Model eğitimi sırasında harcanan enerji ile tek bir kullanıcı sorgusunun enerji maliyetini karşılaştırmanın sağlıklı olmadığını belirten Altman, yapay zekâ sistemlerinin enerji tüketiminin eğitim süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
