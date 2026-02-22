OpenAI CEO'su Sam Altman'dan "ChatGPT su tüketimi" iddialarına yanıt: 64 litre gerçeği yansıtmıyor

Altman, internette dolaşan "bir sorgu başına yaklaşık 64 litre (17 galon) su" gibi verilerin doğru olmadığını belirtti. Bu tür hesaplamaların, geçmişte veri merkezlerinde kullanılan buharlaşmalı soğutma sistemlerine dayandığını ifade eden OpenAI CEO'su, günümüzde bu teknolojinin kullanılmadığını vurguladı.
"1,5 iPhone şarjı" söylemleri doğru değil
Altman, su tüketimi iddialarını reddederken, yapay zekâ sistemlerinin artan enerji ihtiyacının ise önemli bir tartışma konusu olduğunu kabul etti. Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte enerji talebinin arttığını belirten Altman, nükleer enerjiye geçişin hızlandırılması ve rüzgâr ile güneş gibi yenilenebilir kaynaklara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savundu.
