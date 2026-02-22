OpenAI CEO'su Sam Altman'dan "ChatGPT su tüketimi" iddialarına yanıt: 64 litre gerçeği yansıtmıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sam Altman, Hindistan'da The Indian Express etkinliğinde yaptığı konuşmada yapay zekânın çevresel etkilerine ilişkin tartışmalara değindi. Ülkede düzenlenen büyük bir yapay zekâ zirvesi kapsamında konuşan Altman, özellikle ChatGPT'nin yüksek miktarda su tükettiğine yönelik yaygın iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Altman, internette dolaşan "bir sorgu başına yaklaşık 64 litre (17 galon) su" gibi verilerin doğru olmadığını belirtti. Bu tür hesaplamaların, geçmişte veri merkezlerinde kullanılan buharlaşmalı soğutma sistemlerine dayandığını ifade eden OpenAI CEO'su, günümüzde bu teknolojinin kullanılmadığını vurguladı.

"1,5 iPhone şarjı" söylemleri doğru değil

Altman, su tüketimi iddialarını reddederken, yapay zekâ sistemlerinin artan enerji ihtiyacının ise önemli bir tartışma konusu olduğunu kabul etti. Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte enerji talebinin arttığını belirten Altman, nükleer enerjiye geçişin hızlandırılması ve rüzgâr ile güneş gibi yenilenebilir kaynaklara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savundu.

Tam Boyutta Gör Altman ayrıca, bir ChatGPT sorgusunun 1,5 iPhone batarya şarjına eşdeğer enerji tükettiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını dile getirdi. Model eğitimi sırasında harcanan enerji ile tek bir kullanıcı sorgusunun enerji maliyetini karşılaştırmanın sağlıklı olmadığını belirten Altman, yapay zekâ sistemlerinin enerji tüketiminin eğitim süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

