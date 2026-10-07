OpenAI CEO'su Sam Altman'dan AI açıklaması: "Bazı kötü şeyler olacak"

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Tam Boyutta Gör OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın beraberinde bazı olumsuz sonuçlar getirmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Altman'a göre toplum, yapay zekanın sağlayacağı faydalar karşılığında bazı kötü sonuçları kabul etmeli. Ancak OpenAI CEO'su, yapay zekanın kontrolden çıkması gibi büyük felaket risklerini bu yaklaşımın dışında tutuyor.

"Bazı kötü şeylerin olacağını kabul etmeliyiz"

Altman, Politico'nun Decoded programına verdiği röportajda OpenAI ile Anthropic'in yapay zeka güvenliği konusundaki yaklaşımlarını değerlendirdi. İki şirket arasında önemli görüş ayrılıkları olduğunu belirten Altman, daha sıkı güvenlik yaklaşımını savunanlara kıyasla daha esnek bir düzenleme anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Altman, yapay zeka teknolojisinin sunduğu faydalar için toplumun bazı olumsuz sonuçları kabullenmesi gerektiğini belirtti. OpenAI CEO'su, daha hafif bir düzenleme yaklaşımının yapay zekanın kullanımından kaynaklanabilecek bazı kötü sonuçların ortaya çıkabileceğini kabul etmek anlamına geldiğini söylüyor. Altman'a göre OpenAI'ın yapay zeka nedeniyle büyük saldırıların, dolandırıcılıkların, kötüye kullanımın veya diğer tüm olumsuzlukların yaşanmasını sıfıra indirmesi karşılığında teknolojinin gelişimini sınırlamak doğru bir yaklaşım değil.

OpenAI CEO'su, insanların yapay zekayı kötü amaçlarla kullanabileceğini kabul ederken, teknolojinin uzun vadede kötü sonuçlardan "kat kat daha fazla" fayda sağlayacağına inandığını söyledi. Yapay zekanın olumsuz etkileri konusunda ise son dönemde iş kayıpları, telif hakkı ihlalleri, yanlış bilgi, yüksek enerji ve su tüketimi gibi başlıklar öne çıkıyor.

Altman'ın kabul etmediği riskler de var

Sam Altman, her türlü olumsuz sonucun kabul edilebilir olduğu yönünde bir yaklaşım sergilemediğini de özellikle belirtti. OpenAI CEO'su, "gerçekten felaket niteliğindeki riskleri" kabul etmeyeceğini söyledi. Altman'ın verdiği örneklerden biri, yapay zekanın insanlar üzerindeki kontrolünü ciddi şekilde kaybetmesi. Dolayısıyla OpenAI'ın savunduğu daha esnek düzenleme yaklaşımının, insanlığın kontrolü tamamen kaybetmesi gibi varoluşsal riskleri kapsamadığı belirtiliyor.

Altman'ın açıklamaları ise yapay zekanın topluma sağlayacağı faydalar ile beraberinde getirebileceği riskler arasındaki denge tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. New York Üniversitesi'nden emekli profesör Gary Marcus, Altman'ın açıklamalarını eleştirerek bunun şirketlerin daha fazla güç ve gelir elde etmesi uğruna toplumdan riskleri kabullenmesini istemek anlamına geldiğini savundu.

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Röportajda Altman'ın Elon Musk hakkındaki açıklamaları da dikkat çekti. Musk ile geçmişte birlikte OpenAI'ı kuran Altman, Musk'ı "zorba" olarak nitelendirirken, zaman zaman kendisine karşılık vermek gerektiğini söyledi. Ayrıca iki isim arasındaki anlaşmazlıkların son dönemde karşılıklı davalara dönüştüğünü hatırlatalım.

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OpenAI CEO'su yapay zeka için uyarıyor: "Bazı kötü şeyler olacak"

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