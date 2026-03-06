Giriş
    OpenAI ChatGPT-5.4 modelini tanıttı: Thinking ve Pro seçenekleri neler sunuyor?

    OpenAI, profesyonel kullanım ve karmaşık görevler için geliştirilen ChatGPT-5.4 modelini duyurdu. Yeni Thinking ve Pro sürümleri neler sunuyor? İşte detaylar:  

    OpenAI ChatGPT-5.4 modelini tanıttı: İşte yeni gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT-5.4 modelini resmi olarak duyurdu ve yeni sürümü özellikle karmaşık görevler ve profesyonel kullanım senaryoları için konumlandırdı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ChatGPT-5.4, önceki nesil modellere kıyasla daha gelişmiş düşünme süreçleri, daha güçlü araştırma yetenekleri ve bilgisayarlarla etkileşim kurabilme gibi yeni özellikler içeriyor. Yeni model, ChatGPT-5.4 Thinking ve ChatGPT-5.4 Pro olmak üzere iki farklı versiyonla kullanıma sunuluyor.

    Bu duyuru, OpenAI’nin kısa süre önce sohbet deneyimini iyileştirmek amacıyla Instant modelinde yaptığı güncellemenin hemen ardından geldi. Instant modeli hızlı yanıt üretme ve daha akıcı sohbet deneyimi sunma hedefiyle optimize edilirken, ChatGPT-5.4 daha çok karmaşık problem çözme ve profesyonel iş akışlarını destekleme amacıyla geliştirildi. 

    ChatGPT-5.4 Thinking modeli nasıl çalışıyor?

    OpenAI’nin özellikle öne çıkardığı sürüm ChatGPT-5.4 Thinking modeli oldu. Şirketin açıklamasına göre bu model, yanıt üretirken yalnızca sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemek yerine kullanıcılara bir düşünme sürecini de görünür hale getiriyor. Yanıtlar genellikle bir eylem planıyla başlıyor ve bu plan üzerinden ilerliyor. Bu yapı, kullanıcıların modelin çözüm yaklaşımını değerlendirmesine ve gerektiğinde yön değiştirmesine imkan tanıyor.

    Bu yaklaşım, özellikle yazılım geliştirme, veri analizi veya akademik araştırma gibi çok adımlı problem çözme süreçlerinde önem kazanıyor. Geleneksel sohbet botları çoğu zaman tek adımlı yanıtlar üretirken, ChatGPT-5.4 Thinking modeli bir problemin çözümünü aşamalara bölerek ilerliyor. Bu da karmaşık görevlerin yönetilmesini, kullanıcı ile yapay zeka arasında daha etkileşimli bir iş akışı kurulmasını sağlıyor.

    Modelin bir diğer önemli özelliği ise geliştirilmiş web araştırma kapasitesi. OpenAI, yeni sürümün derin web araştırmaları sırasında bağlamı kaybetmeden daha uzun konuşmaları sürdürebildiğini belirtiyor. Bu özellik, özellikle uzun raporlar hazırlamak veya farklı kaynaklardan bilgi sentezlemek gibi görevlerde önemli bir avantaj sağlayabilir. 

    ChatGPT-5.4 Thinking modeli aynı zamanda belge üretim süreçlerinde de performans artışı sunmayı amaçlıyor. Elektronik tablolar, sunumlar veya çeşitli dokümanların hazırlanmasında yapay zekadan yararlanan kullanıcılar için modelin daha tutarlı ve yapılandırılmış içerik oluşturabildiği belirtiliyor. OpenAI’nin paylaştığı verilere göre model, performans ölçümlerinde ChatGPT-5.2’nin elde ettiği yüzde 68,4’lük skordan yüzde 87,3 seviyesine yükselen bir başarı oranı yakaladı. Bu fark, özellikle veri işleme veya çok adımlı görevlerde modelin önemli ölçüde geliştiğini gösteriyor.

    Yeni modelin dikkat çeken bir başka yönü ise bilgisayarlarla doğrudan etkileşim kurabilme yeteneği. OpenAI’nin basın bültenine göre ChatGPT-5.4, Playwright gibi otomasyon kütüphanelerini kullanarak bilgisayar işlemleri gerçekleştirebilen kodlar yazabiliyor. Bunun yanında model, ekran görüntülerini analiz ederek fare ve klavye komutları oluşturma konusunda da gelişmiş bir performans sergiliyor.

    OpenAI, ChatGPT-5.4’ün dağıtımının bugünden itibaren kademeli olarak başladığını ve erişimin abonelik planlarına göre değiştiğini açıkladı. Thinking modeli Plus, Team ve Pro kullanıcılarına sunulurken, daha gelişmiş özellikler içeren Pro sürümü yalnızca Pro ve Enterprise abonelerine açık olacak. Ücretsiz kullanıcıların ise şu aşamada bu yeni sürüme erişimi bulunmuyor.

