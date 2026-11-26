Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, ChatGPT’deki sohbet ve iş araçlarının kullanım limitlerini birleştiriyor. Yeni dönemde tüm işlemler ortak kotadan düşecek. Bu durum, gelişmiş modelleri yoğun kullanan abonelerin limitlerini daha hızlı doldurmasına yol açabilir. Şirket ise kullanıcıların çoğunun etkilenmeyeceğini ve standart sohbet modelinin sınırsız kalmaya devam edeceğini açıklıyor. Test aşamasındaki bu yeni sınırlama sisteminin aralık ayında sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'nin bugüne kadar farklı arayüzler altında sunduğu Chat ve Work hizmetlerini birleştirmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde kullanıcılar hem sohbet kısmına hem de daha karmaşık işlerin yürütülmesine odaklanan Work'e tek bir arayüz üzerinden erişebilecek. Ancak bu yenilik önemli bir değişikliği de beraberinde getirecek. Şirket, bu yeni dönemde Chat ve Work için sunulan kullanım limitlerini de ortak hâle getirecek. Bu durum özellikle ChatGPT'yi yoğun şekilde kullananların günlük ve haftalık kullanım kotalarını daha hızlı şekilde doldurmasına yol açabilir.

OpenAI, ChatGPT'de Kullanım Limitlerini Birleştiriyor

Yeni sistemle birlikte Chat ve Work üzerinden gerçekleştirilen işlemler, ChatGPT genelinde ortak bir kullanım kotasından düşecek. Bu da özellikle her iki özelliği yoğun şekilde kullanan abonelerin mevcut limitlerine daha erken ulaşmasına yol açabilecek. Nitekim bazı ChatGPT aboneleri, sosyal medyada ve OpenAI'ın topluluk forumunda bu değişikliğe yönelik endişelerini dile getirmeye başladı. Kullanıcılar, aynı abonelik ücretini ödemeye devam etmelerine rağmen gelişmiş akıl yürütme modellerine erişim haklarının azalabileceğinden şikayet ediyor. OpenAI ise bu endişelere karşılık olarak kullanıcıların büyük çoğunluğunun bu durumdan etkilenmeyeceğini savunuyor. Şirket sözcüsüne göre yalnızca en yoğun kullanım gerçekleştiren küçük bir kullanıcı grubu yeni sistemden olumsuz etkilenebilir.

Diğer yandan OpenAI, ortak kullanım kotası uygulamasına geçilse bile Instant modelinin (hızlı yanıt vermek ve günlük sohbetleri gerçekleştirmek için tasarlanmış standart sohbet modeli) sınırsız kullanılmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu modelle gerçekleştirilen sohbetler ortak kullanım kotasından düşmeyecek. Hatta kullanıcılar gelişmiş modeller için belirlenen kullanım sınırına ulaşsalar bile Instant modelini kullanmayı sürdürebilecekler. Şirket ayrıca abonelerin mevcut paketlerinden daha fazla verim alabilmesi için modellerin ve altyapının verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade ediyor.

Şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen yeni sistemin Aralık ayında yaygın hâle gelmesi planlanıyor. OpenAI'ın destek sayfasında da bu takvime işaret ediliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Kasım 2026) 1 gün önce eklendi

OpenAI bu tarz sınırlamaları sıklaştıran tek şirket değil. Yapay zekânın artan işlem gücü ihtiyacı, neredeyse tüm şirketleri benzer değişikliklere itiyor. Bazı şirketler OpenAI gibi daha genel limitlere bel bağlarken, bir kısmı da yoğun saatlerde daha düşük kotalar sunarak bu sorunu aşmaya çalışıyor. Diğer yandan Work ya da Claude Code gibi araçları gündelik işlerinde yaygın şekilde kullanan kurumsal şirketler ise çalışanlarının token kullanımını düşürmeye çalışıyor. Yapay zekânın artan kullanımıyla gelen ek maliyetler, önümüzdeki dönemde de önemli meselelerden biri olmaya devam edecek gibi duruyor.

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