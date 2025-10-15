OpenAI, ChatGPT’de erotik içeriklere izin vereceğini duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin yetişkin kullanıcılar için erotik içerik üretmesine izin vereceğini duyurdu. Şirketin CEO’su Sam Altman, bu adımın Aralık 2025 itibarıyla başlayacağını ve kullanıcılar için daha geniş özgürlükler sunacağını açıkladı.

Erotizm ChatGPT’nin bir parçası olacak

Altman, özellikle yaş doğrulama ve ebeveyn kontrollerinin devreye alınmasının ardından yetişkin kullanıcıları “yetişkin gibi” ele alma ilkesinin uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda doğrulanmış yetişkinler, erotik içerik de dahil olmak üzere olgun içeriklere erişebilecek.

OpenAI, DevDay 2025 etkinliğinde geliştiriciler için hazırladığı rehberlerde de benzer bir mesaj vermişti. Şirket, “uygun yaş doğrulama ve kontroller yürürlüğe girdiğinde, yetişkinlere (18+) yönelik deneyimlerin desteği de başlayacak” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan tüm bu gelişmeler ChatGPT’nin kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişelerin tırmandığı bir noktada yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere 16 yaşındaki bir kullanıcının intihar planlarını ChatGPT üzerinden yaptığı iddiaları OpenAI’ı sarsmıştı. Şirket, bu olay sonrasında yaş doğrulama ve mental sağlık önlemlerini artırma çabalarını hızlandırmış, alınan önlemler ise normal kullanıcıların deneyimini olumsuz etkilemişti. Altman, bunun farkında olduklarını ancak doğru olanın yapılması gerektiğini söylendi.

Kendini eğiterek daha akıllı hale gelen yapay zeka 14 sa. önce eklendi

ChatGPT için tek değişik Aralık’taki erotik içerik kullanımı olmayacak. Altman, sistemlerinin artık mental sağlık sorunları özelinde daha güçlü olduğunu ve artık mevcut kısıtlamaları çoğu durumda gevşetmeye başlayacaklarını söylüyor. Birkaç hafta içinde 4o sürümünde sevilen samimiyet ve insansı tonun geleceğinin altı çiziliyor.

Ancak bu samimiyet tonu “cıvıklık” tarzında olmayacak. En azından Altman böyle söylüyor. Eğer ChatGPT’nin çok insansı şekilde yanıt vermesini, emoji kullanmasını veya arkadaş gibi davranmasını istiyorsanız o şekilde davranacak.

