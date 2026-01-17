OpenAI, ChatGPT'de reklam göstereceğini açıkladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, önümüzdeki haftalarda ChatGPT içinde reklamları test etmeye başlayacağını duyurdu. Cuma günü yayımlanan blog yazısına göre, ABD’deki ücretsiz ve Go aboneliklerine sahip kullanıcılar, sohbetlerinin altında sponsorlu ürün ve hizmetleri görmeye başlayacak. Şirket, reklamların açık biçimde etiketleneceğini ve organik yanıtlardan net şekilde ayrılacağını vurgularken, sponsorlu içeriklerin ChatGPT’nin verdiği yanıtları etkilemeyeceğini belirtti.

Hassas konularda ve 18 yaş altına reklam gösterilmeyecek

OpenAI, sağlık, ruh sağlığı veya güncel siyaset gibi hassas konular konuşulurken reklam gösterilmeyeceğini; ayrıca 18 yaş altındaki kullanıcılara reklam sunulmayacağını söyledi. Gizlilik tarafında ise kullanıcı verilerinin reklamverenlerle paylaşılmayacağı ya da satılmayacağı belirtildi. Kullanıcılar, reklam kişiselleştirmesini kapatabilecek ve sponsorlu yanıtlar için kullanılan verileri silebilecek. Kullanıcılar, gösterilen sponsorlu içeriklerle ilgili takip soruları da sorabilecek. Şirket, ChatGPT’de reklam görmek istemeyenler için reklamsız ücretli bir seçenek sunmaya devam edeceğini de ekledi.

OpenAI, sohbet tabanlı arayüzlerin statik reklam mesajlarının ötesine geçerek daha faydalı ve ilgili deneyimler sunma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Bununla birlikte şirket, uzun vadeli önceliğinin insanların ve işletmelerin ücret ödemeye değer bulduğu ürünler geliştirmek olduğunu da özellikle vurguluyor.

ChatGPT Go'da reklam yer alacak

Bu kapsamda OpenAI, ChatGPT Go aboneliğini ABD’de de kullanıma açıyor. İlk olarak geçen Ağustos'ta Hindistan’da tanıtılan ve Türkiye'de de kullanıma sunulan plan, Plus ve Pro’ya göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırılıyor. ABD’de aylık 8 dolar olacak Go planı, ücretsiz sürüme kıyasla mesaj, dosya yükleme ve görsel üretimde 10 kat daha yüksek kullanım limitleri sunuyor. Ayrıca daha geniş bellek ve bağlam penceresiyle geçmiş konuşma detaylarını daha iyi hatırlıyor. Ancak bu planda reklamlar yer alıyor; reklamsız kullanım için Plus veya Pro’ya geçmek gerekiyor.

Haberlere göre OpenAI, ChatGPT’de reklamları geçen yılın sonlarından beri test ediyordu. Model eğitimi ve çıkarım maliyetleri yüksek kaldıkça, pek çok sohbet botunun zamanla bir şekilde reklamlara yer vermesi bekleniyor.

