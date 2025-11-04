Giriş
    OpenAI: ChatGPT’nin tıbbi, hukuki ve finansal tavırlarında değişiklik yok

    OpenAI, ChatGPT’nin tıbbi veya hukuki tavsiye vermesinin yasaklandığı iddialarını yalanladı. Şirket, politikalarda değişiklik olmadığını, yalnızca kuralların sadeleştirildiğini açıkladı.

    OpenAI: ChatGPT’nin tıbbi ve hukuki tavırlarında değişiklik yok Tam Boyutta Gör
    OpenAI, sosyal medyada yayılan ve ChatGPT’nin artık tıbbi, hukuki veya finansal konularda bilgi veremeyeceğini öne süren iddiaları yalanladı. Şirket, 29 Ekim’deki politika güncellemesinin ardından gündeme gelen bu söylentilerin yanlış anlaşıldığını belirterek ChatGPT’nin davranışlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

    ChatGPT'de bir değişiklik yok

    OpenAI’ın sağlık alanındaki çalışmalarını yöneten Karan Singhal, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “ChatGPT hiçbir zaman profesyonel tavsiyenin yerini almadı ancak insanların hukuki ve sağlık bilgilerini anlamalarına yardımcı olacak harika bir kaynak olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

    Singhal, söz konusu politikalardaki ifadelerin yeni bir kısıtlama değil, mevcut kuralların sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu açıkladı. OpenAI’nin 29 Ekim tarihli politika belgesinde yer alan “lisanslı bir profesyonelin uygun katılımı olmadan, hukuki veya tıbbi tavsiye gibi lisans gerektiren özel tavsiyelerde bulunmak” maddesi, aslında önceki belgelerde de bulunuyordu.

    Kullanıcılar aksini düşünüyor

    OpenAI: ChatGPT’nin tıbbi ve hukuki tavırlarında değişiklik yok Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar OpenAI yetkilileri ChatGPT'nın danışmanlık faaliyetlerinde bir değişiklik olmadığını savunsa da kullanıcılar tarafında durum böyle değil. Birçok kullanıcı sosyal medya mecralarında eskiye göre ChatGPT'nin bu konularda çok daha ketum olduğunu söylüyor.

    Öte yadan OpenAI, daha önce ChatGPT, API ve genel kullanım için üç ayrı politika belgesine sahipti. Yeni düzenleme ile bu belgeler tek bir birleşik politika altında toplandı. Şirketin güncelleme notlarında bu adımın, OpenAI’ın tüm ürün ve hizmetleri için ortak bir kurallar çerçevesi oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

    Şirketin eski kullanım koşullarında da benzer şekilde, kullanıcıların başkalarının güvenliğini, refahını veya haklarını ciddi biçimde tehlikeye atabilecek faaliyetlerde bulunmaması gerektiği vurgulanmış, buna uzman incelemesi olmadan kişiye özel tıbbi, hukuki veya finansal tavsiyeler verilmesi de dahil edilmişti.

    Kaynakça https://openai.com/en-GB/policies/usage-policies/ https://www.theverge.com/news/812848/chatgpt-legal-medical-advice-rumor
    Sorgu:

