OpenAI: ChatGPT’nin tıbbi, hukuki ve finansal tavırlarında değişiklik yok

ChatGPT'de bir değişiklik yok
OpenAI’ın sağlık alanındaki çalışmalarını yöneten Karan Singhal, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “ChatGPT hiçbir zaman profesyonel tavsiyenin yerini almadı ancak insanların hukuki ve sağlık bilgilerini anlamalarına yardımcı olacak harika bir kaynak olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Singhal, söz konusu politikalardaki ifadelerin yeni bir kısıtlama değil, mevcut kuralların sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu açıkladı. OpenAI’nin 29 Ekim tarihli politika belgesinde yer alan “lisanslı bir profesyonelin uygun katılımı olmadan, hukuki veya tıbbi tavsiye gibi lisans gerektiren özel tavsiyelerde bulunmak” maddesi, aslında önceki belgelerde de bulunuyordu.
Kullanıcılar aksini düşünüyor
Öte yadan OpenAI, daha önce ChatGPT, API ve genel kullanım için üç ayrı politika belgesine sahipti. Yeni düzenleme ile bu belgeler tek bir birleşik politika altında toplandı. Şirketin güncelleme notlarında bu adımın, OpenAI’ın tüm ürün ve hizmetleri için ortak bir kurallar çerçevesi oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.
Şirketin eski kullanım koşullarında da benzer şekilde, kullanıcıların başkalarının güvenliğini, refahını veya haklarını ciddi biçimde tehlikeye atabilecek faaliyetlerde bulunmaması gerektiği vurgulanmış, buna uzman incelemesi olmadan kişiye özel tıbbi, hukuki veya finansal tavsiyeler verilmesi de dahil edilmişti.
