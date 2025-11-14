Giriş
    OpenAI, ChatGPT’ye grup sohbeti özelliğini getirdi

    OpenAI, ChatGPT’de grup sohbetlerini test etmeye başladı. Şimdilik sadece birkaç ülkeye sunulan özelliğin ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de aktif hale getirilmesi bekleniyor.

    OpenAI, ChatGPT’ye grup sohbeti özelliğini getirdi Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına grup sohbeti özelliğini sunmaya başladı. Şu anda Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da pilot olarak test edilen bu özellik, mesajlaşma uygulamalarındaki grup sohbetlerine benzer bir yapı sunuyor. Ancak bu gruplarda ChatGPT, aktif bir katılımcı olarak yer alıyor ve sohbeti yönlendirebiliyor.

    Gruplar 20 kişilik olabilecek

    Yeni özellikle kullanıcılar, tatil planlamasından restoran önerilerine, çeşitli projelerden rapor hazırlamaya kadar farklı senaryolarda ChatGPT’den yardım alabiliyor. Örneğin bir tatil planlarken ChatGPT gezi rotaları oluşturabiliyor. Grup içinde bir akşam yemeği planlıyorsanız herkesin beğenisine uygun restoran önerilerinde bulunabiliyor. Öğrenciler veya iş arkadaşları için ise makaleler ve notlar temel alınarak rapor taslakları hazırlayabiliyor.

    Grup sohbetini başlatmak için kullanıcıların ekranın sağ üst köşesindeki insan simgesine dokunması yeterli. Mevcut bir sohbet üzerinden grup başlatıldığında yeni konuşma önceki sohbet geçmişi olmadan açılıyor. Sohbete 1 ila 20 kişi eklenebiliyor veya bir bağlantı paylaşılabiliyor. Katılımcılar, sohbeti diledikleri zaman sessize alabiliyor veya çıkabiliyor ancak grubu kuran kişi bundan muaf. Ayrıca, sohbet grubunda 18 yaşın altında bir kişi varsa ChatGPT otomatik olarak hassas içerikleri kısıtlıyor.

    Grup sohbetlerindeki yanıtlar OpenAI’ın GPT‑5.1 Auto modeli tarafından üretiliyor. Bu model, verilen komuta göre hangi yapay zeka sürümünün cevap vereceğine karar verebiliyor. OpenAI, ChatGPT’nin grup sohbetlerinin akışını takip edecek şekilde eğitildiğini ve ne zaman sessiz kalacağını ne zaman yanıt vereceğini bildiğini belirtiyor. Katılımcılar, ChatGPT’yi istedikleri zaman “ChatGPT” şeklinde çağırarak sohbete dahil edebiliyor. OpenAI, özellikle pilot kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak özelliği daha geniş bir kitleye sunmadan önce geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

