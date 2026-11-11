OpenAI, ChatGPT'yi işletmeler için yeni bir platforma dönüştürüyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, şirketlerin platformda yer almasını sağlayan "Businesses in ChatGPT" hizmetini duyurdu. Yeni platform sayesinde işletmeler ürün kataloglarını yükleyip profillerini yönetebilecek. Ayrıca Business Agents adı verilen yapay zeka temsilcileri sayesinde müşterilerin sorularını doğrudan yanıtlayabilecek ve toplu etkileşim analizlerine erişebilecekler. İlk olarak Amerika'daki e-ticaret şirketlerine açılan sistemin zamanla tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’yi işletmeler için daha kapsamlı bir platforma dönüştürmek amacıyla Businesses in ChatGPT adlı yeni hizmetini beta olarak kullanıma sundu. Yeni sistemle şirketler platform üzerindeki profillerini yönetebilecek, müşteri etkileşimlerine ilişkin verileri inceleyebilecek ve yapay zeka destekli Business Agents aracılığıyla potansiyel müşterilerle doğrudan iletişim kurabilecek.

OpenAI, ChatGPT'yi yalnızca kullanıcıların sorularına yanıt veren bir yapay zeka aracı olmaktan çıkararak işletmeler ile potansiyel müşteriler arasında yeni bir bağlantı noktası haline getirmeyi hedefliyor. Şirketin bugün duyurduğu Businesses in ChatGPT, haftalık 1,2 milyar kullanıcıya ulaşan platformda işletmelerin daha kolay keşfedilmesine yardımcı olacak.

Business Hub ile şirket profilleri yönetilebilecek

Yeni sistemin merkezinde yer alan Business Hub, işletmelerin ChatGPT üzerindeki varlıklarını yönetebilecekleri bir kontrol paneli olarak tasarlandı. Şirketler bu platform üzerinden işletmelerini sahiplenebilecek, doğrulama işleminin ardından profil bilgilerini güncelleyebilecek ve ürün kataloglarını sisteme ekleyebilecek. İşletmeler ayrıca fiyat ve stok durumu gibi bilgileri içeren ürün akışlarını sisteme aktarabilecek. Böylece ChatGPT kullanıcıları ürünleri araştırırken daha doğru ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

ChatGPT'nin kullanılabildiği bölgelerde faaliyet gösteren uygun işletmeler Business Hub üzerinden profillerini sahiplenebilecek. OpenAI Enterprise müşterileri ve reklamverenler ise bu işlemi doğrudan OpenAI temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Shopify mağazaları da Business Hub veya Shopify yönetim paneli üzerinden bağlantı kurarak doğrulama sürecini kolaylaştırabilecek. Shopify satıcılarının uygun ürünleri ise Shopify Catalog aracılığıyla halihazırda ChatGPT'ye entegre edilmiş durumda.

İşletmeler ChatGPT üzerindeki görünürlüklerini takip edebilecek

Business Hub'ın sunduğu bir diğer önemli özellik, işletmelerin ChatGPT üzerindeki performanslarını inceleyebilecekleri analiz paneli olacak. Şirketler, ChatGPT yanıtlarında kaç kez anıldıklarını ve internet sitelerine kaç tıklama aldıklarını görüntüleyebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcıların işletmeyle ilgili hangi konuları araştırdığını gösteren keşif başlıkları da sunulacak. Bu veriler, işletmelerin hangi ürün veya hizmetlerle öne çıktığını anlamasına ve ChatGPT'de paylaşılan bilgilerini geliştirmesine yardımcı olacak.

OpenAI, bu analiz sisteminin kullanıcı gizliliğini koruyacak şekilde tasarlandığını özellikle vurguluyor. İşletmeler kullanıcıların ChatGPT konuşmalarına veya Business Agent üzerinden gerçekleştirdikleri sohbetlere erişemeyecek. Sunulan veriler yalnızca toplu istatistiklerden oluşacak ve yeterli sayıda etkileşim bulunması durumunda görüntülenecek.

Business Agents ile müşteriler yapay zeka üzerinden iletişim kurabilecek

Duyurunun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de Business Agents oldu. İşletmeler, ChatGPT üzerindeki profillerini doğruladıktan sonra uygun olmaları halinde kendi yapay zeka temsilcilerini oluşturabilecek, test edebilecek ve kullanıma sunabilecek.

Bir işletme ChatGPT yanıtlarında görüntülendiğinde kullanıcılar ilgili şirketin profiline tıklayabilecek. Business Agent özelliği aktifse işletmeyle doğrudan bir sohbet başlatabilecek. Bu sayede kullanıcılar ürünler hakkında ayrıntılı sorular sorabilecek, farklı seçenekleri karşılaştırabilecek ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri keşfedebilecek. İşletmenin Business Agent'ı ise şirketin sağladığı ürün bilgilerini kullanarak seçenekler hakkında açıklamalar ve öneriler sunabilecek.

Tam Boyutta Gör OpenAI, Business Agent üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerin kullanıcının ana ChatGPT sohbetinden ayrı tutulacağını belirtiyor. Ayrıca bu görüşmeler açıkça bir işletme temsilcisiyle yapılan sohbet olarak etiketlenecek ve ChatGPT'nin bağımsız yanıtlarından farklı bir deneyim sunacak.

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Business Agents ilk etapta ABD'deki işletmelere açılıyor

OpenAI, Business Agents özelliğini şimdilik ABD'de faaliyet gösteren uygun e-ticaret ve çevrim içi hizmet işletmelerine sunuyor. Özelliğin kullanılabileceği işletme kategorileri ise belirli uygunluk kriterlerine tabi olacak.

Şirketler ayrıca Business Agent'larını sponsorlu hale getirebilecek ve ChatGPT reklamlarını doğrudan bu temsilcilere yönlendirebilecek. Böylece reklamlar üzerinden işletmenin yapay zeka temsilcisine ulaşan kullanıcılar, ürün ve hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilecek. Sponsorlu yerleşimler açıkça reklam olarak etiketlenecek ve ChatGPT'nin normal yanıtlarından ayrı gösterilecek.

OpenAI, Businesses in ChatGPT ve Business Agents hizmetlerini zamanla daha fazla ülkeye ve işletme kategorisine genişletmeyi planlıyor. Şirket, ilerleyen dönemde daha karmaşık ihtiyaçlara sahip kuruluşlar için yeni yönetim ve etkileşim araçları geliştirmeyi de hedefliyor.

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OpenAI, ChatGPT'yi işletmeler için bir platforma dönüştürüyoro

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