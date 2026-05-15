OpenAI, Codex kodlama uygulamasını mobile taşıdı

Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Codex kodlama uygulamasını mobil platformlara da entegre etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Codex desteği bugünden itibaren Android ve iOS cihazlardaki ChatGPT uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Özellik, ücretli abonelerin yanı sıra ChatGPT Free ve Go kullanıcılarına da açılmış durumda.

Kodlama süreçleri uzaktan yönetilebilecek

Codex her ne kadar telefonlara gelmiş olsa da yazılım geliştirmenin mobil platformlara geldiğini anlamına gelmiyor. OpenAI’ın sunduğu yapı, mobil uygulamayı bir tür uzaktan erişim aracı haline getiriyor. Kullanıcılar Codex’in çalıştığı sistemlere telefon üzerinden bağlanabiliyor. Bu sistem bir Mac mini gibi fiziksel bir cihaz olabileceği gibi, şirket tarafından yönetilen uzak bir çalışma ortamı da olabiliyor.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarından Codex’e komut gönderebiliyor, devam eden işlemleri takip edebiliyor ve süreç hakkında güncellemeler alabiliyor. Bu sayede kullanıcılar ofiste ya da evde çalışan Codex oturumunu aktif bırakarak dışarı çıktıklarında bile projelerini takip etmeye devam edebilecek. Eğer Codex ilerleyebilmek için kullanıcıdan bir karar beklerse, mobil uygulama üzerinden bildirim gönderecek. Böylece kritik projelerde oluşabilecek zaman kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Şirketin açıklamasına göre dosyalar, erişim izinleri ve kimlik bilgileri doğrudan Codex’in çalıştığı cihazda tutuluyor. Yani hassas veriler mobil uygulamaya aktarılmıyor.

Mobil Codex entegrasyonu yalnızca teknik bir güncelleme olarak görülmüyor. Gelişme, OpenAI’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı daha büyük ekosistem planının yeni parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Şirket mart ayında yaptığı açıklamada ChatGPT, Codex ve Atlas internet tarayıcısını tek bir masaüstü deneyiminde birleştirecek kapsamlı bir uygulama üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

Windows desteği yolda

Yeni entegrasyonu kullanmak isteyen kullanıcıların telefonlarındaki ChatGPT uygulamasını güncellemesi gerekiyor. Mac tarafında ise Codex uygulamasının en güncel sürümünün yüklenmiş olması şart. Şu an için mobil bağlantı desteği yalnızca Mac sürümüyle çalışıyor. OpenAI, Windows uygulaması için bağlantı desteğinin de yakında kullanıma sunulacağını açıkladı.

