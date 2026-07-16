OpenAI ilk cihazını tanıttı: Codex Micro

OpenAI Codex Micro
Klavye üreticisi Work Louder ortaklığında geliştirilen Codex Micro mini bir fonksiyon klavyesi. Adından da anlaşılacağı üzere Codex ajanını kontrol etmek için geliştirilen mini klavye beraberinde ekstra tuş kaplamaları ile geliyor.
Klavye üzerinde 6 adet LED aydınlatmalı tuş ajanların durumunu renk değiştirerek bildirirken farklı fonksiyonlar atanan 6 adet de mat tuş yer alıyor. Sol üst kısımda yer alan düğme Codex mantık seviyeleri arasında geçiş yapabilirken sağ üst taraftaki joystick ise iş akışları arasında geçiş yapıyor. Sınırlı sayıda üretilen Codex Micro klavyesi 230$ fiyat etiketine sahipken OpenAI’ın hoparlörü ile bir etkileşimi olacak mı bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aman dikkat