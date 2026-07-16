OpenAI ilk cihazını tanıttı: Codex Micro

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Tam Boyutta Gör Uzun süredir OpenAI firmasının premium seviye bir akıllı cihaz tanıtması bekleniyordu. Eski Apple tasarım şefi Jony Ive iş birliği ile geliştirilen cihazın bir akıllı hoparlör olacağı ortaya çıkmıştı. Ne var ki tanıtılan cihaz herkesi şaşırttı.

OpenAI Codex Micro

Klavye üreticisi Work Louder ortaklığında geliştirilen Codex Micro mini bir fonksiyon klavyesi. Adından da anlaşılacağı üzere Codex ajanını kontrol etmek için geliştirilen mini klavye beraberinde ekstra tuş kaplamaları ile geliyor.

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Klavye üzerinde 6 adet LED aydınlatmalı tuş ajanların durumunu renk değiştirerek bildirirken farklı fonksiyonlar atanan 6 adet de mat tuş yer alıyor. Sol üst kısımda yer alan düğme Codex mantık seviyeleri arasında geçiş yapabilirken sağ üst taraftaki joystick ise iş akışları arasında geçiş yapıyor. Sınırlı sayıda üretilen Codex Micro klavyesi 230$ fiyat etiketine sahipken OpenAI’ın hoparlörü ile bir etkileşimi olacak mı bilinmiyor.

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OpenAI Codex Micro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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