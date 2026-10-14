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    OpenAI’da casusluk alarmı: Ofiste sofistike kayıt cihazı bulundu

    OpenAI’ın yönetici toplantı odasına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği öne sürülen mühendis tutuklandı. Şüphelinin, şirketin gizli yapay zeka projeleri hakkında bilgi topladığı iddia ediliyor.

    OpenAI’da casusluk alarmı: Ofiste sofistike kayıt cihazı bulundu Tam Boyutta Gör

    OpenAI’ın San Francisco'daki ofisinde, üst düzey yöneticilerin toplantı yaptığı bir odada gizlenmiş gelişmiş sofistike ses kayıt cihazı bulundu. Şirketin kendi yapay zeka modellerinden yararlanarak yürüttüğü teknik inceleme sonucunda cihazı yerleştirdiği öne sürülen mühendisin kimliği belirlendi. Şüphelinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklandı.

    Şüpheli tespit edildi

    ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 35 yaşındaki Abdulrahman Alfozan, OpenAI’ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirmekle suçlanıyor. Şirkette mühendis olarak çalışan Alfozan'ın Temmuz 2025'ten bu yana OpenAI bünyesinde görev yaptığı belirtiliyor. Şüpheli, 9 Ekim'de gözaltına alındı ve sözlü iletişimleri izinsiz şekilde kaydetmek amacıyla elektronik cihaz kullanmakla suçlandı. Suçlu bulunması halinde Alfozan, beş yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

    Olay, 30 Eylül'de bir OpenAI çalışanının şirketin yönetici toplantı odasındaki televizyonun arkasında şüpheli bir cihaz bulmasıyla ortaya çıktı. Savcılığa göre cihaz, tuvalet kağıdına sarılarak televizyonun arkasındaki USB bağlantı noktasına gizlenmişti. İlk incelemelerde cihazın çıkarılabilir kamera sensörü, dijital mikrofon ve microSD depolama birimi bulunan, başparmak büyüklüğünde bir geliştirme kartından oluştuğu tespit edildi. Cihazın şifrelenmiş olduğu da mahkeme belgelerinde yer aldı.

    OpenAI’da casusluk alarmı: Ofiste sofistike kayıt cihazı bulundu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, olayın ardından FBI'a başvurdu. Şirket, yaptığı açıklamada kendi yapay zeka modellerini kullanarak cihazın teknik özelliklerini ve kaynağını incelediğini, bu çalışma sonucunda cihazın birkaç gün önce belirli bir çalışan tarafından yerleştirildiğini belirlediklerini bildirdi. OpenAI, olayın teknik incelemesinde cihazın depolama birimine ait adli bilişim görüntülerinin analiz edilmesinde de yapay zeka modellerinden yararlandığını açıkladı.

    Stratejik bilgiler hedeflendi

    OpenAI’da casusluk alarmı: Ofiste sofistike kayıt cihazı bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığına göre söz konusu toplantı odasında düzenli olarak gizli teknik ve ticari bilgiler, şirketin özel araştırmaları, ürün planları, iş geliştirme fırsatları ve kamuya açıklanmayan stratejik kararlar ele alınıyordu. Toplantılarda ayrıca OpenAI’ın teknik ilerlemesi, yetenekleri, öncelikleri, devlet kurumlarıyla ilişkileri ve ticari ortaklıkları hakkında hassas bilgilerin görüşüldüğü ifade edildi.

    Savcılık, Alfozan'ın kayıt cihazını yerleştirmeden önce şirketin bina adresleri ve toplantı odaları hakkında bilgi topladığını iddia ediyor. Şüphelinin bu amaçla bir üretkenlik aracını ve bir sohbet botunu kullandığı belirtiliyor.

    Soruşturma kapsamında incelenen sohbet botu sorgularının ses kayıt cihazı geliştirme, özelleştirme, kurma ve test etme gibi konuların yanı sıra cihazın gizlenmesi ve uzaktan erişim sağlanması üzerine yoğunlaştığı öne sürülüyor. Şüphelinin ayrıca kesintisiz ses kaydı yapabilen bir cihaz oluşturma, Wi-Fi bağlantısını özelleştirme, canlı dinleme özelliklerini geliştirme ve SD kartı şifreleme konularında sorular sorduğu iddia ediliyor. Savcılık, bu sorguların bir bölümünün Alfozan'ın eşine ait olduğu belirtilen bir sohbet botu hesabından yapıldığını aktardı.

    OpenAI, olayın ardından yürüttüğü incelemede kaynak kodlarının, yapay zeka modellerinin ağırlıklarının veya müşteri verilerinin uygunsuz şekilde ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadığını bildirdi. Şirket, şüpheli çalışanla iş ilişkisini sonlandırdığını da açıkladı.

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