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    OpenAI'da zarar büyüyor: 39 milyar dolara ulaştı!

    Yapay zeka devi OpenAI, halka arz hazırlıkları sürerken mali sonuçlarıyla gündeme geldi. Financial Times'ın haberine göre şirketin net zararı 2025 yılında 39 milyar dolara ulaştı.

    OpenAI'da zarar büyüyor: 39 milyar dolara ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka devi OpenAI, halka arz hazırlıkları sürerken mali sonuçlarıyla gündeme geldi. Financial Times'ın denetlenmiş finansal verilere dayandırdığı haberine göre şirketin net zararı 2025 yılında 39 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024'te kaydedilen 5 milyar dolarlık zararın yaklaşık 8 katı seviyesinde.

    Rapora göre OpenAI geçen yıl toplam 34 milyar dolar harcama yaptı. Bu tutarın 19 milyar doları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılırken, yaklaşık 6 milyar doları satış, pazarlama ve diğer operasyonel giderlerden oluştu. Şirketin artan harcamalarının arkasında yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve yüksek miktarda işlem gücü sağlanması bulunuyor.

    Halka arz öncesinde yatırımcıların odağında

    OpenAI'nin kısa süre önce ABD'de gizli halka arz başvurusu yapmasının ardından ortaya çıkan mali veriler, potansiyel yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Şirket, yapay zeka pazarında Anthropic ve Google gibi güçlü rakiplerle rekabet ederken, kârlılık yerine büyüme ve altyapı yatırımlarına öncelik veriyor.

    Mart ayında OpenAI, aylık gelirinin 2 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Buna karşılık Anthropic geçen ay yıllık gelirinin 47 milyar dolara yükseldiğini duyurmuştu. Ancak iki şirket de henüz genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre ayrıntılı mali tablolarını kamuoyuyla paylaşmış değil.

    OpenAI, Mart ayında gerçekleştirdiği yatırım turunda şirket değerlemesini 730 milyar dolar seviyesine taşımış, yeni yatırım dahil edildiğinde değerleme 852 milyar dolara ulaşmıştı. Buna karşın Anthropic'in güncel değerlemesinin 965 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de yakın zamanda Nasdaq'ta halka arz gerçekleştirerek 75 milyar dolar fon topladı. Şirketin 2025 gelirleri yüzde 33 artışla 18,67 milyar dolara yükselse de net kâr tarafında 4,94 milyar dolarlık zarar kaydedildi.

    Zararın büyük bölümü yeniden yapılanma kaynaklı

    Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre OpenAI'nin 39 milyar dolarlık zararının önemli bir kısmı operasyonel faaliyetlerden değil, şirketin geçen yıl tamamlanan kurumsal yeniden yapılanma sürecinden kaynaklandı.

    OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen yapıdan kâr amaçlı şirkete dönüşmesi sırasında, daha önce yatırımcılara verilen dönüştürülebilir hakların muhasebe kayıtlarında yeniden değerlenmesi gerekti. Şirket değerlemesindeki yükseliş nedeniyle bu kalemde yaklaşık 30 milyar dolarlık tek seferlik muhasebe gideri oluştu.

    Söz konusu yeniden yapılandırma giderleri ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler hariç tutulduğunda OpenAI'nin yıllık zararı yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu nedenle analistler, açıklanan 39 milyar dolarlık zararın şirketin temel faaliyet performansını tam olarak yansıtmadığı görüşünde.

    1 trilyon dolarlık değerleme hedefleniyor

    Reuters'ın daha önce yayımladığı haberlere göre OpenAI, halka arz sürecinde 1 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir şirket değerlemesini hedefliyor. Şirket henüz arzın büyüklüğü veya zamanlamasına ilişkin resmi detay paylaşmasa da, piyasa kaynakları halka arzın eylül ayı gibi gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

    Yapay zeka sektöründeki yoğun rekabet ve devasa altyapı yatırımları göz önüne alındığında, OpenAI'nin halka arz süreci teknoloji dünyasının en yakından takip edilen halka arzlarından biri olmaya aday görünüyor.

    Kaynakça https://www.ft.com/content/e15b0d7e-ff6b-4f16-ba7a-4068feddb828?syn-25a6b1a6=1 https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/openai-financials-leaked-ahead-ipo-063804219.html?guccounter=1
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