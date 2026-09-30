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    OpenAI’dan aylık 500 dolarlık yeni Pro planı

    OpenAI, DevDay etkinliğinde aylık 500 dolarlık Pro 500 planını duyurdu. Yeni paket, Ultrafast hız katmanı, daha yüksek kullanım limitleri ve kişisel Dot ajanı sunuyor.

    OpenAI’dan aylık 500 dolarlık yeni Pro planı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, DevDay etkinliğinde aylık 500 dolar fiyat etiketine sahip Pro 500 abonelik planını duyurdu. Şirketin şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı ChatGPT paketi olan yeni plan, özellikle yüksek kullanım ihtiyacı bulunan geliştiricileri ve yoğun yapay zeka iş yüklerini hedefliyor. Abonelik yıllık bazda 6.000 dolara mal olacak.

    Ultrafast ile saniyede 300 token

    Pro 500 planının en önemli özelliklerinden biri Ultrafast adı verilen yeni hız katmanı. OpenAI, bu özelliği hızın kritik olduğu iş yükleri için geliştirilmiş premium hesaplama seçeneği olarak tanımlıyor.

    Ultrafast etkinleştirildiğinde Codex ve Work uygulamalarında saniyede 300 tokene kadar üretim yapılabilecek. Böylece kod yazma, kod üzerinde değişiklik yapma ve diğer görevlerin tamamlanması için gereken süre önemli ölçüde azalacak. OpenAI, Codex tarafında normal seviyeye kıyasla 8 kata kadar hız artışı sağlandığını belirtiyor. Ultrafast yalnızca ChatGPT abonelerine özel olmayacak. Özellik API kullanıcılarının da erişimine sunuluyor.

    200 dolarlık Pro planda kesinti!

    OpenAI’dan aylık 500 dolarlık yeni Pro planı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yeni 500 dolarlık paketi duyururken mevcut 200 dolarlık Pro planında da önemli değişiklikler yapıyor. Şirket, bir süre önce yeni abonelik kayıtlarını durdurduğu planı yeniden aboneliklere açıyor ancak kullanım limitlerini azaltıyor.

    Codex ve Work uygulamalarında 200 dolarlık Pro abonelerinin kullanım hakkı, Plus kullanıcılarına verilen kotanın 20 katından 10 katına indirilecek. ChatGPT tarafında ise GPT-6 Pro için haftalık mesaj limiti 200'den 100'e düşürülecek.

    Şirket, mevcut Pro abonelerinin geçiş sürecinde mevcut limitlerini bir süre daha koruyacağını açıkladı. Daha sonra kullanıcılara tek seferlik kredi verilerek yeni kullanım sınırlarına geçişin desteklenmesi planlanıyor.

    Her Pro aboneye bir Dot

    OpenAI, Pro planlarına yeni kişisel yapay zeka ajanlarını da dahil ediyor. Şirketin Dot adını verdiği bu ajanlardan her Pro abonesine bir adet verilecek. Dot ile gerçekleştirilen konuşmaların ChatGPT kullanım kotasına dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, abonelik kapsamında sunulan normal kullanım hakkını tüketmeden Dot üzerinden görevlerini sürdürebilecek.

    OpenAI ayrıca ChatGPT'nin üçüncü taraf hizmetlerle kullanımını kolaylaştıracak yeni bir entegrasyon sistemi üzerinde çalışıyor. Şirket, Notion ve Cognition'ın da aralarında bulunduğu 16 şirketle ortaklık kurdu.

    Plus ve Pro aboneleri, desteklenen hizmetlerde OpenAI modellerini kullanmak için Sign in with ChatGPT seçeneğinden yararlanabilecek. Bu sistem sayesinde söz konusu hizmetlerde OpenAI modellerini çalıştırmak için ayrıca API anahtarı oluşturulması gerekmeyecek.

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