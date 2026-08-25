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    OpenAI'dan ChatGPT Plus kullanıcılarına limit değişikliği

    OpenAI, ChatGPT Plus aboneleri için Codex ve ChatGPT Work kullanımında kaldırdığı 5 saatlik limiti 25 Ağustos itibarıyla yeniden uygulayacak. İşte detaylar...  

    OpenAI'dan ChatGPT Plus kullanıcılarına limit değişikliği Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT Plus aboneleri için Codex ve ChatGPT Work kullanımında daha önce kaldırdığı 5 saatlik sınırı yeniden uygulamaya hazırlanıyor. Yeni limit 25 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak ve kullanıcılar haftalık kullanım sınırına ek olarak 5 saatlik limitle karşılaşacak.

    5 saatlik Codex limiti geri geliyor

    OpenAI'ın Codex ve ChatGPT mühendislik lideri Thibault "Tibo" Sottiaux tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Plus aboneliklerinde Codex ve ChatGPT Work için 5 saatlik kullanım sınırını yeniden devreye alacak. OpenAI, son birkaç hafta boyunca Plus kullanıcıları için 5 saatlik sınırı geçici olarak kaldırmıştı. Bu dönemde kullanıcılar yalnızca haftalık kullanım limitiyle karşılaşıyordu.

    Şirket ayrıca bazı dönemlerde haftalık kullanım limitlerini erkenden sıfırlayarak platformlardaki kullanıcı artışını kutladı. Yeni sistemde kullanıcılar 5 saatlik limite veya haftalık limite ulaştığında iki seçenekle karşılaşacak. Kullanıcılar limitin yenilenmesini bekleyebilecek veya ek kredi satın alarak kullanıma devam edebilecek.

    OpenAI, 5 saatlik sınırı yeniden getirmesinin iki temel nedeni olduğunu belirtiyor. İlk olarak kısa süreli kullanım limitinin bilgi işlem yükünü daha dengeli dağıtması ve böylece Plus abonelerine haftalık kullanım konusunda daha yüksek bir limit sunulabilmesi amaçlanıyor. İkinci neden ise Plus kullanıcılarının önemli bir bölümünün Codex ve ChatGPT Work’ü daha düşük yoğunlukta kullanan yeni veya nispeten gündelik kullanıcılar olması.

    Şirkete göre bazı kullanıcılar farkında olmadan haftalık kullanım haklarının tamamını kısa sürede tüketiyor ve ardından limitlerle karşılaştığında bunun nedenini anlamakta zorlanıyor. OpenAI, 100 dolarlık ve 200 dolarlık Pro aboneliklerinde ise önümüzdeki aylarda 5 saatlik sınırı uygulamayacak. Bu nedenle yüksek kullanım gerektiren kullanıcılar için Pro planları mevcut durumda farklı bir kullanım yapısına sahip olacak.

    Enterprise ve Edu abonelikleri için ise herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Bu hesaplar şu anda Plus ve Pro planlarından farklı olarak kredi tabanlı ayrı bir kullanım sistemi kullanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte Plus kullanıcıları için hem 5 saatlik hem de haftalık kullanım limiti geçerli olacak. 

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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