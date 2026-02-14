OpenAI'dan Çinli DeepSeek'e "damıtma" suçlaması: Yapay Zeka rekabeti kızışıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli OpenAI ile Çin merkezli DeepSeek arasında yeni bir yapay zeka tartışması patlak verdi. Bloomberg'in haberine göre OpenAI, DeepSeek'in R1 modelini eğitirken "damıtma" yöntemini kullandığını ve güçlü modellerin ürettiği yanıtları temel aldığını öne sürdü. Konuya ilişkin hazırlanan raporun ABD'li yasa yapıcılara iletildiği belirtildi.

Yapay zeka yarışında yeni gerilim

Damıtma yöntemi, daha zayıf bir modelin daha güçlü bir modelin çıktılarıyla eğitilmesini sağlayan bir teknik olarak biliniyor. Bu yöntem eğitim süresini kısaltıp maliyetleri azaltabiliyor. Ancak uygulamada hukuki ve etik tartışmalar doğuruyor. Bir modelin yanıtları kullanılarak yeni bir model eğitmenin yasal olup olmadığı ve bunun teknolojik kopyalama sayılıp sayılmayacağı tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI ayrıca DeepSeek'in ABD merkezli yapay zeka servislerine erişim kısıtlamalarını aşmak için aracı ağlar kullandığını da iddia etti. Şirkete göre bu tür yöntemler özellikle bazı yabancı geliştiriciler arasında artış gösteriyor. Tartışma, küresel yapay zeka rekabetinin giderek daha sert ve politik bir zemine kaydığı yorumlarını da beraberinde getiriyor.

