    OpenAI'dan Çinli DeepSeek'e "damıtma" suçlaması: Yapay Zeka rekabeti kızışıyor

    OpenAI, Çin merkezli DeepSeek'in R1 modelini eğitirken "damıtma" yöntemiyle başka yapay zeka çıktılarından yararlandığını iddia etti. Tartışma, hukuki ve etik boyutlarıyla büyüyor.

    OpenAI'dan Çinli DeepSeek'e 'damıtma' suçlaması Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli OpenAI ile Çin merkezli DeepSeek arasında yeni bir yapay zeka tartışması patlak verdi. Bloomberg'in haberine göre OpenAI, DeepSeek'in R1 modelini eğitirken "damıtma" yöntemini kullandığını ve güçlü modellerin ürettiği yanıtları temel aldığını öne sürdü. Konuya ilişkin hazırlanan raporun ABD'li yasa yapıcılara iletildiği belirtildi.

    Yapay zeka yarışında yeni gerilim

    Damıtma yöntemi, daha zayıf bir modelin daha güçlü bir modelin çıktılarıyla eğitilmesini sağlayan bir teknik olarak biliniyor. Bu yöntem eğitim süresini kısaltıp maliyetleri azaltabiliyor. Ancak uygulamada hukuki ve etik tartışmalar doğuruyor. Bir modelin yanıtları kullanılarak yeni bir model eğitmenin yasal olup olmadığı ve bunun teknolojik kopyalama sayılıp sayılmayacağı tartışmanın merkezinde yer alıyor.

    OpenAI'dan Çinli DeepSeek'e 'damıtma' suçlaması Tam Boyutta Gör
    OpenAI ayrıca DeepSeek'in ABD merkezli yapay zeka servislerine erişim kısıtlamalarını aşmak için aracı ağlar kullandığını da iddia etti. Şirkete göre bu tür yöntemler özellikle bazı yabancı geliştiriciler arasında artış gösteriyor. Tartışma, küresel yapay zeka rekabetinin giderek daha sert ve politik bir zemine kaydığı yorumlarını da beraberinde getiriyor.
