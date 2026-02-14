OpenAI'dan Çinli DeepSeek'e "damıtma" suçlaması: Yapay Zeka rekabeti kızışıyor

Yapay zeka yarışında yeni gerilim
Damıtma yöntemi, daha zayıf bir modelin daha güçlü bir modelin çıktılarıyla eğitilmesini sağlayan bir teknik olarak biliniyor. Bu yöntem eğitim süresini kısaltıp maliyetleri azaltabiliyor. Ancak uygulamada hukuki ve etik tartışmalar doğuruyor. Bir modelin yanıtları kullanılarak yeni bir model eğitmenin yasal olup olmadığı ve bunun teknolojik kopyalama sayılıp sayılmayacağı tartışmanın merkezinde yer alıyor.